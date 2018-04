Websérie baiana sobre amor e amizade estreia no YouTube

Obra tem quatro episódios, que devem entram no canal Som do Amor nas próximas quintas

Dito (Tiago Querino) vai fazer um favor para Cézão (Marinho Gonçalves). Ele deve inscrever a música do amigo em um concurso de uma rádio. Na hora da inscrição, ele diz para a produtora Marina (Stela Andrade) que a música é dele. Essa confusão movimenta a websérie baiana Som do Amor, produzida pela Viral Filmes.

O primeiro episódio da primeira temporada já está no ar no canal do Som do Amor no Youtube. A série terá ainda mais quatro episódios, com cerca de 6 minutos cada, que serão lançadas nas próximas quintas.

"Queríamos fazer algo divertido, então surgiu esse conceito do cara que não canta nada e mente dizendo que uma música é dele para conquistar uma jovem", destacou o roteirista e diretor Gustavo Seabra. Ele escreveu a websérie com episódios curtos pensando na agilidade da internet. "O formato é bacana, pois possibilita uma rápida visualização e pode ser assistido tanto em uma SmartTv como em um smartphone".

O ator Tiago Querino, que interpreta o protagonista, também ajudou na elaboração da história ao lado de Gustavo. Acostumado a fazer peças mais densas, como Esperando Godot, Hamlet e Macbeth, todos dirigidos por Márcio Meirelles, Tiago Querino pretendia participar de algo mais leve, dessa vez no audiovisual. "É outra linguagem e técnicas, diferente do teatro. Mas quando a gente faz acreditando no que está fazendo, o público entende e mergulha com a gente", disse Querino.

A websérie Som do Amor foi pensada para ser divertida, sem cair no estereótipo do baiano visto em outras produções, inclusive feitas por baianos. "Queríamos fugir disso. Ficou uma história universal, que pode ser exibida em qualquer lugar do mundo, tendo pano de fundo Salvador", afirmou o produtor Bruno Porciuncula. "Já estamos pensando na segunda temporada e até mesmo em um longa com os personagens", revelou.

A atriz Stela Andrade se apaixonou pela personagem assim que leu o roteiro. "Fazer a Marina foi diferente de tudo que já fiz no teatro e no cinema. Foi bom mergulhar na paixão que ela tem no trabalho e no amor à primeira vista por Dito", afirmou.

Marinho Gonçalves, que já participou de produções no cinema como Capitães da Areia e O Homem que Não Dormia, leu o roteiro no ferryboat e se interessou em participar do Somdo Amor. "Me deparei com uma história sem grandes efeitos de apelo ao público ou maneirismo muito comum quando se retrata personagens do universo baiano", disse.

A websérie ainda conta no elenco com Wanderley Meira (indicado ao Brasken de teatro por Longa Jornada Noite Adentro), Hugo Bastos (Jango - Uma Tragedya), Jorge Motta (das novelas Vira Lata e Mandacarú) e o artista de rua Marcos Lopes.