Wesley Safadão vai ser pai pela terceira vez; não se sabe o gênero

A mulher do cantor está grávida de dois meses; vai ser o terceiro filho do cantor e o segundo dela

O cantor cearense Wesley Safadão vai ser pai pela terceira vez. A mulher dele, Thyane Dantas, está grávida de dois meses. Vai ser o terceiro filho do cantor e o segundo dela. O furo foi do site UOL, que confirmou a informação com amigos do casal. Ao site Purepeople, a assessoria de Safadão também confirmou.

"Os filhos são bênçãos de Deus! Estou agradecido, emocionado e sinto uma felicidade sem fim em saber que serei pai novamente", vibrou o artista, cuja parceria com o colombiano Maluma foi adiada, na nota enviada à imprensa.

Em seu perfil no Instagram, ele postou foto dos filhos beijando a barriga da esposa. "E quando no dia do aniversário do seu amor é vc quem ganha o presente? Quando um dos maiores presentes de Deus na sua vida aproveita esse dia único pra dizer que tem outro presente lindo a caminho?", escreveu na legenda.

Familiares e amigos comemoraram a gravidez nas redes sociais. "A família só aumenta. Que venha com saúde, pois amor vai ter demais”, disse Junão, produtor de Thyane. “Sério! Está sim grávida”, escreveu o primo de Safadão, Renato Oliveira no Instagram. O gênero do bebê ainda não foi divulgado.

A última foto postada por Thyane no Instagram foi neste sábado em que ela aparece com o marido andando à cavalo. A modelo recebeu o carinho dos fãs pelas redes sociais. "Parabéns casal vocês são lindos demais. Que venha com muita saúde", escreveu um seguidor.

O cantor já é pai de Yhudy, de 7 anos, fruto de seu casamento com a empresária Mileide Mihaile, e Ysis, de 3 anos, com Thyane. O casal celebrou sua união em julho de 2016, em Fortaleza (CE). Eles estão juntos há quatro anos.

Safadão separou-se de sua primeira mulher, Mileide, em setembro de 2012, e oficializou o relacionamento com Thyane quatro meses depois, no Réveillon de 2013.