WhatsApp passa a reproduzir áudio com tela apagada ou em outro app

Agora, ao invés de acessar o menu de Status dentro do aplicativo, é possível ir direto ao conteúdo publicado por meio do widget do zap; também vai dar pra avisar aos seus contatos quando você trocar de número

O WhatsApp acaba de disponibilizar uma atualização que permite a reprodução de áudio com a tela apagada ou em segundo plano, enquanto outro aplicativo é utilizado.

A nova versão do app foi lançada na App Store (apenas para Iphone) e também dá acesso rápido aos últimos Status (as Stories do WhatsApp) publicados por contatos.

Agora, ao invés de acessar o menu de Status dentro do aplicativo para então visualizá-los, é possível ir direto ao conteúdo publicado por meio do widget do WhatsApp, acessível ao se arrastar a página inicial do iPhone para o menu Visualização para Hoje.

Por enquanto, a novidade só pode ser utilizada no Android, mas o WABetaInfo, site especializado no aplicativo que antecipa diversas atualizações antes mesmo delas serem confirmadas, garante que a novidade chegará em breve aos dispositivos iOS e Windows Phone.

Mais novidades

Em paralelo a isso, a empresa disponibilizou a versão beta 2.18.97 para Android, que permite mais recursos ao usuário quando ele resolve fazer uma mudança no número cadastrado.

Até então, quando a alteração era solicitada, os dados eram migrados, o histórico de conversas era mantido e o perfil continuava nos mesmos grupos dos quais o número antigo fazia parte.

O zap também vai ter uma mudança que facilitará a vida de quem quer trocar de número (foto: AFP)

Ainda segundo o WABetaInfo, a atualização permitirá a notificação da mudança de número aos contatos da agenda, com a possibilidade de filtrar quem será avisado.

Vai ser possível escolher se quer avisar apenas aos contatos com quem você teve uma conversa. Ou se prefere mandar apenas para alguns específicos - ou até para todo mundo da lista de contatos.

WhatsApp vai mudar a função de apagar mensagens enviadas...

No final de 2017 o WhatsApp arrasou numa das melhores atualizações já feitas: poder deletar uma mensagem que você mandou. Melhor a frase “Esta mensagem foi apagada” do que uma verdadeira bomba da qual a pessoa vai se arrepender depois, né?

Mas a ferramenta "apagar mensagem” só pode ser utilizada ainda no calor do momento. Só funciona se você se arrepender até sete minutos após o envio do texto, foto ou áudio. Depois disso, já era. O que deixava muita gente que refletia com calma sem poder desfazer os erros.

Mas agora tudo pode mudar com a nova atualização que estão preparando para o app. Segundo o site WABetaInfo, que sempre antecipa as novidades do app, as mensagens poderão ser apagadas em até uma hora e 24 minutos, sem mais problemas.

Aplicativo terá várias novidades, de acordo com o site especializado WABetaInfo

Imagina só quanta situação tensa vai poder ser evitada? Ainda não se sabe quando a nova atualização vai chegar aos celulares, mas tudo aponta que será o mais rápido possível.

...E vai avisar quando uma mensagem for encaminhada

Também de acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp também passará a avisar quando uma mensagem for encaminhada. O comunicado vai aparecer para quem recebeu a mensagem.

É possível que o intuito do app seja acabar com os spams. Mas a WABetaInfo garantiu que a novidade é apenas mais uma arma de denúncia. Tem a ver com segurança, sim, mas não tem a ver com spam.

Até o momento, não se sabe quando a atualização vai acontecer. Por enquanto, está em fase de testes. Muitos usuários ficaram preocupados em ter a privacidade exposta. Quanto a isso, a WABetaInfo garante que não há perigo.

“A atualização não é ruim, porque a pessoa que receber a mensagem encaminhada não vai saber quem foi o remetente”, afirma representante. O aviso “mensagem encaminhada” será a única coisa que aparecerá na tela.

Aplicativo terá emojis de pessoas com deficiência

Com o objetivo de tornar os emojis cada vez mais inclusivos, a Apple lançou uma proposta para a Unicode (empresa responsável pelos emojis): incluir imagens que representem pessoas com deficiência.

A organização topou e os 13 emojis devem começar a aparecer nos celulares ainda este ano. “Atualmente, há uma grande gama de opções de emojis, mas que não representem as experiências daqueles com deficiência”, escreveu a Apple em sua solicitação.

Os emojis foram criados em parceria com três organizações de apoio às pessoas com deficiência: American Council of the Blind, the Cerebral Palsy Foundation, and the National Association of the Deaf. Confira as novas imagens:

Emojis que contemplam pessoas com deficiência vão entrar no Whatsapp (Foto: Divulgação)