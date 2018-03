WhatsApp vai sinalizar mensagens que foram encaminhadas, diz site

Pessoas vão saber quando uma mensagem foi encaminhada a partir de uma mesma conversa ou de outra

O site WABetaInfo, famoso por denunciar atualizações em aplicativos que, às vezes, ainda nem foram lançadas, publicou que o WhatsApp passará a avisar quando uma mensagem for encaminhada. O comunicado vai aparecer para quem recebeu a mensagem.

É possível que o intuito do app seja acabar com os spams. Mas a WABetaInfo garantiu que a novidade é apenas mais uma arma de denúncia. Tem a ver com segurança, sim, mas não tem a ver com spam.

Tela divulgada pelo WABetaInfo mostra como o aplicativo deve mostrar as mensagen encaminhadas

Até o momento, não se sabe quando a atualização vai acontecer. Por enquanto, está em fase de testes. Muitos usuários ficaram preocupados em ter a privacidade exposta. Quanto a isso, a WABetaInfo garante que não há perigo.

“A atualização não é ruim, porque a pessoa que receber a mensagem encaminhada não vai saber quem foi o remetente”, afirma representante. O aviso “mensagem encaminhada” será a única coisa que aparecerá na tela.