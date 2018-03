WhatsApp vai ter emojis de pessoas com deficiência

A atualização deve chegar para todos os smartphones até o ano que vem

Com o objetivo de tornar os emojis cada vez mais inclusivos, a Apple lançou uma proposta para a Unicode (empresa responsável pelos emojis): incluir imagens que representem pessoas com deficiência. A organização topou e os 13 emojis devem começar a aparecer nos celulares ainda este ano. “Atualmente, há uma grande gama de opções de emojis, mas que não representem as experiências daqueles com deficiência”, escreveu a Apple em sua solicitação.

Os emojis foram criados em parceria com três organizações de apoio às pessoas com deficiência: American Council of the Blind, the Cerebral Palsy Foundation, and the National Association of the Deaf. Confira as novas imagens: