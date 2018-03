Whindersson Nunes volta a Salvador em junho com novo espetáculo

Apresentação de Eita, Casei! será realizada dia 8 de junho na Concha Acústica

Maior youtuber do Brasil, Whindersson Nunes volta a Salvador em junho, desta vez com seu novo espetáculo Eita, Casei!. A apresentação já tem data marcada e será no dia 8 de junho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 19h.



Com um figurino diferente, o comediante vai contar para o público todo o processo do seu casamento, desde a escolha dos padrinhos até o vestido da Luísa e como é a vida a dois. Os ingressos serão vendidos em breve.

(Foto: Divulgação)

“Estou muito feliz em poder fazer esse show. Eu tentei inovar nesta apresentação e estou bastante ansioso. Nesse show vou contar detalhadamente como foi esse processo todinho, desde o primeiro dia de lua de mel até a primeira discussão pela cueca jogada no quarto e a tampa do vaso sanitário aberta”, brinca Whindersson.

Aos 15 anos, Whindersson resolveu fazer vídeos para postar em seu canal no Youtube. Sua esperança era conseguir apenas algumas curtidas e o que aconteceu foi uma avalanche. O sucesso foi tanto que explodiu e daí não parou mais. Em pouco tempo, o comediante transformou-se em um nome incontestável da internet e partiu para os palcos com um stand up tão fenomenal quanto sua ascensão. O canal conta atualmente com centenas de vídeos, e um conteúdo diversificado que inclui vlogs, paródias, músicas autorais e criticas de filmes.

Hoje, com 23 anos e pouco mais de quatro de carreira, carrega números expressivos em suas redes sociais. Juntando todos os seguidores, ele encheria facilmente mais de 50 estádios do Maracanã. Whindersson já possui dois DVDs gravados. Os shows Marminino e Proparoxítona estão disponíveis gratuitamente em seu canal do youtube. “Quando encerro a minha turnê, sempre faço o DVD e coloco no canal. Isso tudo para quem não conseguiu assistir meu show por algum motivo poder assistir tranquilamente no conforto da sua casa comendo pipoca de cueca largado no sofá”, explica Whindersson.