William Bonner troca beijos com a namorada em cinema no Rio

William Bonner aproveitou a folga para curtir um cinema com a namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Os dois foram clicados na noite deste domingo (18) em um shopping na zona sul do Rio de Janeiro. No cinema, enquanto esperavam a fila da pipoca, os dois trocaram beijos.

A primeira vez em que o jornalista posou ao lado de Natasha foi em novembro do ano passado, ao publicar um clique com a amada no Instagram. Segundo a colunista Keila Jimenez, do R7, a fisioterapeuta tratava de William desde que ele teve uma hérnia em 2010. William é pai de Laura, Beatriz e Vinícius Bonemer, do casamento com Fátima Bernardes, de quem se separou em 2016.

(Foto: AgNews)