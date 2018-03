William Waack diz que fez acordo com a Globo para ficar de boca fechada

Jornalista afirma que não se defendeu das acusações de racista por questões contratuais



Em sua primeira entrevista desde que foi demitido da Globo, o jornalista William Waack, 65 anos, afirmou que não tinha falado antes sobre sua saída porque fez um acordo com a emissora para ficar de boca fechada e que o episódio o ensinou a ficar mais humilde. A entrevista foi concedida ao Programa do Porchat, na noite de segunda, na TV Record.

Na conversa com Fábio Porchat, Waack relembrou os motivos que o fizeram ser afastado da bancada do Jornal da Globo, há quatro meses. Porchat questionou Waack se a polêmica frase dita pelo jornalista -que o barulho de uma buzina é “coisa de preto"- havia sido racista. “Não, pelo simples fato de que um pensamento racista jamais será uma piada. [...] Sempre fui um tremendo de um gozador. Todas as piadas menos politicamente corretas que você possa imaginar eu faço.”

A declaração de Waack aconteceu antes de uma entrevista com Paulo Sotero, diretor do Brazil Institute, do Wilson Center, num estúdio em frente à Casa Branca, nos EUA, em 2016. Porém, o vídeo com o comentário polêmico foi divulgado apenas em novembro de 2017 por um ex-operador de VT da Globo. Waack afirmou que fora julgado por uma brincadeira.

O jornalista disse ainda que a omissão, na época, fora em decorrência do contrato que ainda tinha com a emissora. Ele diz ter ficado incomodado por não poder se defender, especialmente por ser o tipo de pessoa que “fala o que pensa na cara”. Com o vazamento do vídeo, Waack foi afastado e, depois, desligado da Globo em 22 de dezembro. Em janeiro deste ano, o jornalista escreveu um artigo para a Folha de S.Paulo, rompendo o silêncio sobre as acusações de racismo. Já em entrevista à Folha de S.Paulo, ele disse que o comentário foi feito em tom de brincadeira e que não tinha a intenção de ofender.

Em relação à projetos de trabalho, Waack que está trabalhando bastante e partindo para o mundo digita. "O caminho que eu quero seguir é colocar no ar um programa que eu apresentava, chamado painel WW. Vai ter plateia no estúdio", adiantou, sem adiantar se o programa será exibido na televisão,