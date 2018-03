Willian Farias é relacionado para enfrentar o Ferroviário

Capitão do Vitória não entra em campo desde julho do ano passado

O capitão rubro-negro está muito perto do retorno aos gramados após mais de oito meses. Willian Farias foi relacionado pelo técnico Vagner Mancini para o duelo com o Ferroviário, nesta quarta-feira (21), às 19h, em Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

O comandante também decidiu poupar uma boa quantidade de atletas que vêm atuando com frequência. É o caso do goleiro Fernando Miguel, dos volantes Fillipe Soutto e Uillian Correia, do meia Nickson e do atacante Neilton.

Farias não joga desde o dia 8 de julho do ano passado, no triunfo por 2x1 sobre o Atlético-GO fora de casa pelo primeiro turno da Série A. Naquela partida, ele sofreu um estiramento num ligamento do joelho direito.

O volante chegou a voltar a treinar com bola durante o segundo semestre de 2017, mas sentiu dores e retornou para o departamento médico. Acabou fazendo cirurgia em novembro último, e a previsão de retorno era de 120 dias – ou seja, terminaria em março.

Ele vinha há pelo menos um mês em processo de transição. Nesta segunda-feira (19), ele treinou normalmente com os reservas do rubro-negro. O elenco se reapresentou pela manhã após o empate em 1x1 com o Bahia de Feira pelo Baianão. Os titulares fizeram regenerativo.

Desfalques

O lateral esquerdo Bryan foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor de uma coxa e vai fazer exame nesta terça-feira (20) para saber o tempo de recuperação. Já o lateral direito Lucas, com dores musculares, apenas correu em torno do gramado e não foi relacionado.

O meia Guilherme Costa deu sequência ao seu processo de transição. André Lima e Rhayner estão fora por tempo indeterminado.

Relacionados para o jogo:

Goleiros: Ronaldo e Caíque

Laterais: Cedric, Juninho e Pedro Botelho

Zagueiros: Kanu, Ramon, Walisson Maia e Bruno

Volantes: Willian Farias, José Welison, Rodrigo Andrade e Lucas Marques

Meias: Yago, Cleiton Xavier, Jhemerson e Alexander

Atacantes: Denilson, Jonatas Belusso, Flávio e Luan