Willian Farias pede 'jogo perfeito' em decisão contra o Inter

Na quinta-feira (19), o rubro-negro encara o time gaúcho, ás 19h15, no Barradão

O Vitória tem um jogo decisivo essa semana. Na quinta-feira (19), às 19h15, o rubro-negro enfrenta o Internacional, pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, no Barradão. A missão não é fácil. Como perdeu em Porto Alegre por 2x1, o Leão precisa vencer o time gaúcho por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas um gol, a disputa pela vaga nas oitavas de final será nos pênaltis.

De volta ao time titular e com a braçadeira de capitão recuperada, o volante Willian Farias sabe que o Vitória não pode mais errar. "Vamos enfrentar uma grande equipe e precisamos estar preparados. Temos que fazer um jogo perfeito, sem erros, para conquistarmos a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Temos que ter muita intensidade durante os noventa minutos para alcançarmos o resultado que precisamos”, avaliou o atleta.

Os ingressos para a partida já estão à venda. E, segundo o volante, é importante que o torcedor esteja presente no estádio, para apoiar o time. “O apoio do nosso torcedor, sem dúvida, nos ajudará muito durante os noventa minutos. Essa força lá de cima é sempre importante. Contamos com esse apoio da nossa torcida para garantirmos o Vitória na fase seguinte da Copa do Brasil”, completa.

O técnico Vagner Mancini ainda não contará com o atacante Neilton, artilheiro do time, com 13 gols. O jogador está com uma lesão na coxa. Além dele, Fillipe Soutto, Luan, Bryan, André Lima e Cleiton Xavier, machucados, também não estarão à disposição.