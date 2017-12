Woody Allen faz viagem nostálgica aos anos 50

Drama Roda Gigante, passado em Nova York, é estrelado por Justin Timberlake e Kate Winslet, para quem Allen escreveu especialmente o papel principal

Num determinado momento, a garçonete frustrada Ginny declara que, “quando o assunto é amor, muitas vezes somos nosso pior inimigo”. Talvez, a máxima seja o cerne de Roda Gigante, novo filme de Woody Allen, em que a personagem de Kate Winslet revela que escolhas amorosas não são mesmo racionais.

Veja o caso dela: garçonete sonhadora de um parque de diversões em Coney Island, a praia mais famosa de Nova York, casou com um brutamontes bêbado (Jim Belushi) e acabou virando uma dona de casa amarga. Até que o charmoso salva-vidas Mickey (Justin Timberlake) fisga novamente seu coração e ela vive um caso extraconjugal que lhe provoca tanto prazer quanto aflição.

Um dia, tudo vira de pernas para o ar, quando a problemática enteada Carolina (Juno Temple) aparece dizendo ser perseguida pelo marido gângster. Produzido pela Amazon Studios, o filme conta a história da arruinada Ginny mas é narrado pelo galante Mickey.

Kate Winslet recebeu o papel de presente do diretor, que escreveu o personagem especialmente para ela: “A ideia de trabalhar com Woody Allen é muito emocionante. Eu o acompanho desde que decidi me tornar atriz”.





Horários de exibição:

