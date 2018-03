Xand Avião anima público em Periperi pelo Festival da Cidade

Mais tarde, Psirico sobe ao palco para completar a festa

O cantor Xand Avião abriu a noite de shows neste sábado (24) na Praça da Revolução, em Periperi, pelo Festival da Cidade, que celebra o aniversário de Salvador. A chuva atrasou um pouco a entrada de Xand, que começou sua apresentação às 19h25, com a música Inquilina, quando o céu já estava limpo. O cantor aproveitou também pra comemorar seu aniversário de 36 anos, celebrados ontem.

Na plateia, estava o vendedor Felipe Duarte, 26, morador de Plataforma. "Vai ser a primeira vez que vejo Xand cantar desde que ele saiu da Aviões. Mas acompanho ele desde que Solange era gordinha ", disse, brincando, em referência à ex-cantora da Aviões. "Acho ótima essa ideia de fazer shows em praças, em locais abertos. Desde que tenha segurança e pelo que vi, tem bastante policiamento", afirmou Felipe sobre o evento. Nem a chuva afastou o admirador de Xand: "A gente se esconde em algum lugar e toma uma cerveja, que tá a um preço acessível ", completou, em referência à latinha que custa R$ 2,50.

Viviane Costa, Felipe Duarte, Caroline Carvalho e Camile Souza foram curtir show (Foto: Roberto Midlej/CORREIO)

O metalúrgico Mateus Araújo, 32, aproveita pra complementar o orçamento durante as festas, com uma barraca de calzone. "Moro em Plataforma, mas aqui é melhor pra faturar. Só faço essas vendas no fim de semana, quando montam um parque aqui. Cheguei hoje às 16h, mas as vendas estariam melhores se não fosse a chuva. Além disso, já estamos no dia 23 e o pessoal nessa época fica meio sem dinheiro. Normalmente, vendo uns 30 a 40 calzones no sábado. Mas hoje, mesmo com a festa, acho que não vai dar pra chegar a 40. Vou ficar até 1h30 mais ou menos", estima. Cada calzone é vendido a cinco reais, independente do sabor, que pode ser calabresa, frango ou nordestino.

Mateus aproveita festa para vender calzones (Foto: Roberto Midlej/CORREIO)

Ainda se apresenta em Periperi hoje a banda Psirico. Já no domingo, Duas Medidas e Léo Santana fazem show a partir das 19h no Campo da Pronaica, em Cajazeiras.

Curta um pouquinho de Xand no palco essa noite: