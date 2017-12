Xand da Aviões terá trio sem cordas no Carnaval de Salvador

Anúncio foi feito durante o Festival da Virada, que teve show dançante em nova fase da banda

Durante coletiva para a imprensa nesta quinta-feira (28) o vocalista da banda Aviões, Xand Avião, anunciou que Carnaval estará em Salvador três dias e um deles será em um trio sem cordas no circuito Campo Grande.

"Era um sonho que eu tinha. A primeira vez qye eu vim no cantar no Carnaval de Salvador foi pra cantar no trio da Claudinha Leitte e eu achei aquilo massa de o trio sem cordas", revelou. Por outro lado, não vai desfilar com seu bloco, o Aviões Elétrico.

Começando do zero

Pelo que se viu na apresentação no Festival da Virada, o público pode esperar um show mais dançante. Essa estratégia faz parte da nova fase da banda Aviões, que mudou desde a saída de Solange."A gente está mudando um pouco para pegar esse público mais jovem. A gente está começando do zero", revelou.

E o público da Arena Daniela Mercury não decepcionou. Cantou as músicas novas, como Mãos Atadas, Fiquei Sabendo e Naquele Nosso Bar.

Xand mostrou no palco que tem gingado. Quebrou ao som das músicas baianas Popa da Bunda, de Psirico e Attoxxa, Várias Novinhas e Vai dar PT, de Léo Santana. E também fez versões em forró eletrônico das músicas de funk Vai Malandra, de Anitta e Ritmo Mexicano, de Mc Gw.

Festival da Virada

O comandante chamou e a nação aviaozeira atendeu. Lotou a frente do palco e cantou todas as músicas em coro. Xand Avião correspondeu ao calor do público e fez um show que não deixou ninguém parado. Disse que tanta festa assim só poderia ser em Salvador.

Atencioso, Xand atendeu aos fãs durante o show e fez foto até no palco com a fã Sara Souza (Foto: Carol Aquino/CORREIO)

"Aqui é o único lugar do país em que o Réveillon dura cinco dias. Parece Carnaval. Só podia ser em Salvador. Ô povo festeiro", comentou.

Não havia lugar nem para uma formiga no meio do público, mas a galera dançava alucinadamente. "Aqui tá super apertado, mas eu tô dando um jeito de me balançar", admitiu o petroquímico Paulo Felipe, 19 anos.

Membro do fã clube Inquilinos do Aviões, ele fala que tanta paixão pelo ídolo tem um motivo. "Ele é muito humilde, trata os fãs como se fossem filhos", contando que teve a oportunidade de estar pessoalmente com Xand mais de uma vez.

A prova de que o cantor é atencioso mesmo com os fãs é que ele a cada intervalo entre as músicas ele posava para fotos e tentava ouvir os pedidos dos fãs. Num momento ele atendeu aos pedidos de água e pediu que os seguranças jogassem garrafas para o público.

Em outro, a estudante Sara Souza, 19 anos, se deu bem. Xand pediu aos seguranças que a levassem para cima do palco. "Ela pediu de um jeitinho tão carinhoso", falou Xand.

"Não vou nem mais tomar banho", disse a garota ao voltar para o meio do público. Ela curtiu os seus minutos ao lado do ídolo. Abraçou, beijou e até pulou em cima do cantor. Quase sem conseguir falar, ela descreveu a experiência como um sonho realizado. "Nem acredito que isso aconteceu no fim de 2017", comentou.