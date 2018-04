Ainda no hospital, apresentadora mostrou o pé direito imobilizado

Dias depois de comemorar seus 55 anos de idade, Xuxa Meneghel usou seu Instagram neste sábado (31) para contar que sofreu um acidente enquanto ensaiava para o programa Dancing Brasil. "Quebrei o pé... queria muito poder dançar muito, mas num vai dar... sinto muito", escreveu, mostrando uma foto de seu pé direito enfaixado.

No clique, é possível ver que a apresentadora ainda estava no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.