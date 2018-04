Yamaguchi Falcão vence colombiano e segue invicto no boxe profissional

O brasileiro Yamaguchi Falcão ampliou a sua invencibilidade no boxe profissional. Na noite de sábado, em luta realizada em Quincy, nos Estados Unidos, e válida pelo peso médio, ele superou o colombiano Richard Gutierrez por decisão unânime dos árbitros.

Com o triunfo, Yamaguchi chegou ao seu 15º triunfo, sendo que sete deles foram por nocaute. O seu rival, Gutierrez, de 39 anos, possui um cartel mais modesto, com 30 vitórias, agora 18 derrotas e dois empates.

Os três árbitros apontaram a vitória de Yamaguchi por 79 a 73, 78 a 71 e 78 a 72. Apesar disso, o brasileiro passou um susto logo no primeiro round, pois ele caiu ao levar um pisão de Gutierrez, não percebido pelo juiz, que, inclusive, chegou a abrir contagem.

O restante da luta, porém, foi de domínio de Yamaguchi, que foi mais agressivo e ainda precisou lidar com as provocações do colombiano, mas conseguiu pressioná-lo contra as cordas em algumas oportunidades.

No seu melhor momento no combate, o brasileiro chegou a derrubar Gutierrez, no quinto round, ao acertar um jab, seguido por um gancho. O colombiano conseguiu se recompor e seguiu na luta, de oito rounds, até o final, mas os árbitros confirmaram a vitória de Yamaguchi.

Medalhista de bronze nos Jogos de Londres, em 2012, Yamaguchi ocupa hoje a 13ª colocação no ranking do Conselho Mundial de Boxe e, com essa nova vitória, se aproximou da possibilidade de lutar pela eliminatória do título mundial no peso médio.