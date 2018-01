Yamandu e Borghetti juntos em documentário musical

Músicos, que já tocaram muito no palco um ao lado do outro, gravam em dupla pela primeira vez

Amigos e companheiros de palco há muito tempo, os gaúchos Renato Borghetti, 54 anos, e Yamandu Costa, 37, só agora lançam um trabalho gravado em dupla.

Em DVD, sai o documentário musical que mescla depoimentos dos dois instrumentistas com a atuação deles em estúdio, tocando composições próprias e de outros compositores, além de peças tradicionais gaúchas. Na gravação, eles estão acompanhados de outros dois músicos: Daniel Sá (violão) e Guto Wirtti (contrabaixo).

Renato Borghetti (divulgação)

Borghetti observa que ele e o amigo foram na contramão da maioria: em vez de fazerem o álbum e depois irem para o palco, fizeram o contrário. “Às vezes, as pessoas montam o trabalho, gravam, fazem os arranjos e só depois fazem o show. A gente fez o oposto: tocou muito no palco, diversas vezes, e agora, após muitos anos, passamos para a gravação”, diz Borghetti.

“O charme está nessa descontração, que mostra às pessoas a nossa felicidade de tocar. O público gosta de fazer parte do trabalho, de desfrutar do momento. Em casa, as pessoas têm a sensação de estar com a gente”, diz Yamandu sobre o clima do DVD.

Daniel Sá fica com o violão de seis cordas, enquanto Yamandu toca o de sete. “É uma obrigação cívica esses dois músicos se reunirem para esse trabalho. A sonoridade do violão e da gaita estão no inconsciente coletivo do gaúcho, que estava sedento pra juntar esses dois”, diz Daniel.

A gravação em estúdio foi toda ao vivo, ou seja, com todos os músicos juntos, como se estivessem no palco. Segundo o diretor Rene Goya Filho, isso aumenta a espontaneidade: “A performance autêntica e livre da hora é a força natural que impulsiona cada cena do filme”.

A parte musical, em estúdio, foi gravada em Porto Alegre, em 2011, mas só agora foi lançada, após os artistas obterem patrocínio. Os depoimentos foram gravados no interior gaúcho, às margens do Rio Guaíba, na cidade de Barra do Ribeiro.