Youtuber é detido por pegadinha de 'La Casa de Papel' em presídio de PE

"É de uma irresponsabilidade inimaginável", criticou secretário de Justiça

O youtuber Gerson Albuquerque e três amigos foram detidos ao tentar invadir um presídio nesta terça-feira, 17. Eles queriam gravar uma pegadinha inspirada na série La Casa de Papel, da Netflix.



O grupo foi detido por policiais ao invadir o estacionamento do Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel) de Abreu e Lima, em Pernambuco. "Amanhã vocês têm que ver, até abordado a gente foi. Eu nunca vi tanta polícia como hoje", contou Gerson em um vídeo após o ocorrido.



Ele publicou vídeos em seu Instagram na noite da última segunda-feira, 16, em que dizia se preparar para gravar uma brincadeira. Ele e mais três amigos vestiam macacões vermelhos e máscaras de Salvador Dalí, em referência à série da Netflix na qual um grupo de criminosos executa um assalto à Casa da Moeda da Espanha.



A Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco informou por meio de nota que "os agentes penitenciários realizaram a abordagem e os encaminharam à Delegacia de Paulista [cidade vizinha] para providências legais cabíveis".



"É de uma irresponsabilidade inimaginável. Foi uma ação arriscada e que só não teve um final trágico graças à experiência dos nossos agentes penitenciários. Recentemente, 21 pessoas morreram numa tentativa de resgate no presídio do Pará. Na ação de hoje, o grupo poderia facilmente ser confundido com estes mesmos criminosos", falou Pedro Eurico, secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, por meio de nota.



No vídeo, Gerson chama seus amigos por apelidos: Belém, Paraíba e Minas Gerais. Essa é outra referência à série, uma vez que os personagens usam nomes de cidades de todo o mundo como codinome.