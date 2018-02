Youtuber raspa todo o cabelo: 'me sinto mais leve'

Vanessa Martinez possuia diversas falhas graças ao uso de extensões

Após abusar dos usos de apliques em seus fios, a youtuber Vanessa Martinez ficou com diversas falhas em seu couro cabeludo, por conta do peso do mega hair. Por isso, ela escolheu se livrar de tudo de uma vez, em uma atitude ousada. "Eu apenas estava ficando cada vez mais careca, então, porque não cortar tudo de vez e começar de novo?", explicou Vanessa, quando dividiu com os seus mais de 2 milhões de inscritos a decisão de raspar o cabelo.



Com a ajuda de uma amiga, Vanessa mostrou a experiência em seu canal. Após hesitar por alguns segundos, ela se convence dizendo: "cabelo cresce de novo". O resultado impressionou seus seguidores. "Eu me sinto mais leve", comentou a youtuber. Assista ao vídeo.