Zagueiro Menezes é dúvida para o jogo no Barradão

Com dores na coxa, defensor do Bahia de Feira pode ficar fora de duelo de domingo (4); Brunão é o favorito para vaga

Invicto na competição com dois triunfos e um empate nas três primeiras rodadas, o Bahia de Feira do experiente treinador Quintino Barbosa, o popular Barbosinha, pode ter um desfalque importante para o confronto de líderes contra o Vitória, às 16h de domingo (4), no Barradão.



O zagueiro Menezes, um dos principais jogadores e artilheiro da equipe na competição ao lado do centroavante Robert com dois gols, sentiu dores na coxa e pode ficar de fora da partida. Ele foi substituído em uma das atividades por Brunão, que se mostrou preparado caso seja escalado como titular.



“Existe essa possibilidade. O Menezes sentiu uma lesão, treinei no time principal, mas depois ele voltou. Mesmo que eu não saia jogando, entrar em uma partida no Barradão será ótimo e estou preparado”, afirmou.

Apesar de ter consciência das dificuldades que a equipe vai enfrentar diante do Leão, o zagueiro está confiante em um resultado positivo.



“Vai ser um jogo muito difícil. Enfrentar o Vitória é sempre complicado. No Barradão, mais ainda. Mas nossa equipe está preparada para fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair com um resultado positivo de Salvador”.