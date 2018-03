Zeca Baleiro encerra Projeto MPB Petrobrás

Cantor e compositor maranhense revisita mais de duas décadas de carreira com hits mais conhecidos e algumas novidades

No domingo (18), o Projeto MPB Petrobrás realiza o último show da temporada com Zeca Baleiro. O cantor e compositor maranhense passa sua carreira à limpo, executando grandes sucessos e algumas canções menos conhecidas pelo público. A performance será acompanhada por Tuco Marcondes (guitarras e vocais), Pedro Cunha (teclados, samplers, sintetizadores e acordeon), Fernando Nunes (baixo) e Kuki Stolarski (bateria e percussão). Antes porém, como parte do projeto Janela Baiana, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), sobem ao palco da Concha a banda OsMyFriends e o Dj Roger N’Roll. A banda baiana - formado pelos músicos JP Castelhano, Wilson Bacelar, Leo Castelhano, Paulo Fael e Rei Almeida, o trio de metais composto por Léo Couto, Normando Mendes e Tiago Valois - representa o mais genuíno samba rock baiano com elementos do merengue, reggae e ijexá. O grupo faz releituras de clássicos da música popular brasileira e traz também seu trabalho autoral.

Com mais de duas décadas de estrada e 19 álbuns lançados, Zeca Baleiro promete um reencontro um show inesquecível e dançante. “Vamos fazer dançar, mas vamos fazer emocionar também”, diz Baleiro, ressaltando que não faltarão hits como “Quase nada”, “Babylon”, “Telegrama”. “Como faço um passeio pela minha discografia, incorporo aqueles hits da preferência do público”, completa.

Vale salientar que em abril, o cantor lançará um novo álbum da série digital “Arquivo”. O novo trabalho reunirá gravações raras e dispersas no “Arquivo_Raridades”. O single Envolvidão, composição de Rael e Nave, inclusive, já está disponível nas plataformas digitais. “Sou grande fã dessa mistura de canção com rap que o Rael faz e gravei a canção para um disco de releituras que eu estava planejando. Para a produção convoquei um dos três produtores de Pet Shop Mundo Cão, meu quarto CD, Érico Theobaldo, com sua pegada mezzo produtor, mezzo DJ”, comenta Baleiro, que destaca também a versão feita para Baioque, de Chico Buarque. “Essa canção foi, incialmente, gravada para a trilha de uma novela, mas a produção achou muito rock'n'roll e a música ficou de fora da trilha, mas gosto muito do registro”, diz o cantor, ressaltando que teve boa aceitação do trabalho desde o início, especialmente em virtude das experimentações que fazia."Essa série Arquivo é fruto de duetos, colaborações com vários artistas, sobras de estúdio, coisas pouco conhecidas do grande público", finaliza.

SERVIÇO:

Concha Acústica do TCA -Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande.Domingo,18 h. Valor:R$ 60/R$ 30