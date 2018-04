Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para crianças em Xerém

Cantor fez a alegria da criançada que gosta de chocolate neste domingo

O cantor Zeca Pagodinho voltou a mostrar o seu lado solidário com a comunidade de Xerém, onde mora, no Rio de Janeiro. Neste domingo de Páscoa, o artista distribuiu ovos de chocolate para algumas crianças moradoras do local.

Nas redes sociais, ele apareceu sorridente e seus representantes falaram sobre a importância deste momento para o sambista.

"Já é tradição! Páscoa é dia do Zeca e sua família distribuirem brinquedos e ovos de chocolate para as crianças em Xerém! Que todos possam renascer no espírito do amor, solidariedade, luz e harmonia entre os seres! O mundo está precisando de mais amor entre os seus! Feliz Páscoa, família do samba!", escreveram.

