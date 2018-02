Zeca Pagodinho e Bethânia cantarão juntos na Concha

Turnê batizada De Santo Amaro a Xerém faz referência à origem dos artistas

Zeca Pagodinho e Maria Bethânia vão cantar juntos em Salvador no dia 14 de abril, na Concha Acústica. A apresentação faz parte da De Santo Amaro a Xerém. Os artistas se reúnem nesta semana para divulgarem os detalhes do espetáculo. O sambista noticiou com entusiasmo, no seu Facebook, a nova parceria com a baiana:

"Atenção, família do samba! É com muita alegria que anunciamos as datas já confirmadas da turnê "De Santo Amaro a Xerém" que reunirá no mesmo palco Zeca Pagodinho e sua amiga Maria Bethânia. Anote as datas e GARANTA SEUS INGRESSOS! Os links de venda já disponíveis estão no site: http://zecapagodinho.com.br/site/agenda/ #zecapagodinho #mariabethânia #bethâniaezeca #desantoamaroaxerem #parceria #samba #turnê"

Locais e datas das apresentações

07 Abril – Recife Classic Hall

14 Abril – Salvador (Concha Acústica) Teatro Castro Alves

21 Abril – Rio de janeiro (KM de Vantagens Hall)

05 maio – Belo Horizonte ( KM de Vantagens Hall)

19 Maio – São Paulo (Citibank Hall)