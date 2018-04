Zelia Gattai vai virar nome de rua em shopping e inspirar chefs de cozinha

O Shopping da Bahia vai homenagear Zélia Gattai batizando uma de suas principais alamedas com o nome da escritora. A inauguração vai acontecer no próximo dia 12 de abril, às 22 horas, juntamente com os lançamentos de um festival gastronômico e de um livro de arte que reúne os alfarrábios da mulher de Jorge Amado. A obra Memórias de Sabores de Zélia Gattai vai resgatar fotos, receitas e anotações que foram cedidos pela família Amado. Para o festival, que vai focar nos ingredientes prediletos da escritora, o shopping - que é um dos mantenedores da Casa de Jorge Amado desde sua inauguração - convidou os restaurantes Shiro, Oliva, Pereira, Mariposa, Outback e Paris 6 para criar pratos que serão vendido durante um mês, a R$ 39,00. O livro tem prefácio de Maria João, neta do casal de escritores.

Atriz por um dia



(Foto:Divulgação) Regina Mendes fez uma pequena participação na novel Segundo Sol contracenando com Adriana Esteves

Diretora de Relações Públicas do Fera Palace Hotel, e uma das personalidades mais queridas da capital baiana, Regininha Mendes virou atriz por um dia. A mineira, radicada em Salvador, foi convidada pela diretora da novela Segundo Sol, Maria de Médicis, para fazer uma pequena participação no folhetim global cuja história se passa na Bahia. Na cena, que vai ao ar no primeiro capítulo e que foi gravada na noite de quinta-feira, na varanda do Edifício Oceania, no Farol da Barra, Regina, que interpreta ela mesma, é cumprimentada efusivamente pela promoter e vilã da novela, a atriz Adriana Esteves. Sobre a experiência, Regina disse que adorou a agitação, mas que ficou impressionada com o tempo que os atores levam esperando para gravar uma cena. “Fiquei cansada”, disse às gargalhadas.

Volta à TV

Frank Menezes vai voltar à telinha. O ator, que retornará aos palcos baianos com uma nova temporada da peça O Corrupto, no Teatro Módulo, de 14 de maio a 3 de junho, acabou de gravar a série Cine Holiúdy, da Rede Globo. O baiano vai contracenar com Heloísa Perissé e com os atores Matheus Nachtergaele, Chico Diaz, Miguel Falabella e Ney Latorraca. Ainda sem data para estrear, a série é uma coprodução da emissora com a produtora Glaz, inspirada na obra de Halder Gomes.



(Foto: Andreia Mignoni/Divulgação) Frank Menezes está no elenco de nova minissérie global

Pets em alta

A rede de hotéis Deville, cuja unidade baiana funciona em Itapuã, aderiu à modalidade pet friendly. A partir de agora, gatos e cães de pequeno porte poderão se hospedar nos apartamentos acompanhados de seus donos. A decisão, segundo o gerente de relacionamento da rede, Lucas Raganhan, visa atender o crescente mercado de animais de estimação que ocupam cada vez mais espaço nas famílias. Para se ter ideia do tamanho desse mercado, o número de pets hoje é maior do que o de crianças de até 12 anos, segundo o IBGE, e movimenta mais de R$ 19 bilhões.



(Foto:Divulgação) O Hotel Deville, em Itapuã, agora recebe gatos e cães de até 10 kg

Arte com sotaque

A ancestralidade dos símbolos: África-Brasil é o nome da exposição que Emanoel Araújo inaugurou na última quinta-feira (5), no Museu de Arte de São Paulo (Masp). A mostra, que fica em cartaz até 3 de junho, é um recorte inédito que destaca a influência da cultura africana na trajetória do artista santamarense, um dos nomes mais expressivos do cenário artístico brasileiro. Araújo apresenta 70 obras, sendo 40 esculturas e xilogravuras e 30 cartazes, que evidenciam sua aproximação com técnicas que vão além das artes plásticas, como a tipografia e a diagramação. A exposição faz um panorama dos diferentes períodos da carreira do artista, que é fundador da Pinacoteca do Estado de São Paulo e do Museu Afro Brasil, que atualmente dirige.

(Foto:Divulgação/MASP)

Emanoel Araújo recebeu a nata da intelectualidade em sua exposição no Masp

Cordel Encantado

Mestre da cultura popular nordestina, Antônio Ribeiro da Conceição, o Bule-Bule, vai lançar, no dia 11 de abril, às 18h30, no foyer do Teatro Castro Alves, o livro Orixás – Bule-Bule. Mais conhecido repentista da Bahia, o artista tem mais 100 títulos publicados. A obra tem prefácio do compositor, cantor e instrumentista Mateus Aleluia.

Dendê na veia

A Cabana da Cely do Rio Vermelho mergulhou de vez no dendê. O restaurante, que continua na Fonte do Boi, mas agora do outro lado da rua, mudou de nome e passará a chamar Dendê Gastonomia Baiana. A nova casa ganhou projeto arquitetônico de Ed Vasco, inspirada na cultura afro-baiana, e vai abrir na quarta-feira (11), com festa para convidados.

A lei do Rei

Depois de barrar a biografia escrita pelo baiano Paulo Sérgio Araújo, o rei Roberto Carlos, decidiu contar sua vida no cinema. O escolhido foi o cineasta brasiliense Breno Silveira, que dirigiu o filme/minissérie Entre Irmãs, que tem no elenco a atriz baiana Rita Assemany. O filme, que tem roteiro de Nelson Motta e Patrícia Andrade, vai contar a história do cantor mais popular do Brasil narrada pelo próprio.