Zezé di Camargo explica publicação sobre Marielle: 'Copiei na internet'

Zezé di Camargo e Luciano foram alguns dos convidados do Domingão do Faustão, e, além de cantarem alguns sucessos como É O Amor, a dupla ainda conversou com o apresentador sobre opiniões políticas e uso das redes sociais.



Fausto Silva deu a oportunidade de Zezé explicar a publicação que fez em seu Instagram após a morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, na qual ele contesta a repercussão que o caso teve.



Zezé compartilhou um texto citando a morte de uma médica em 2016, questionando a falta de comoção nacional com essa morte. No Domingão, ele explicou: "Eu não falei, eu copiei um texto que tinha na internet. Eu nem cito o nome da Marielle, eu jamais seria ignorante e desprezível de menosprezar uma morte. Morte em qualquer circunstância tem que ser investigada e os autores encontrados e punidos. O que eu quis mostrar ali é que, por trás da morte dela, que era uma lutadora, que acreditava nos seus ideais, estavam transformando aquilo em palanque político. É minha opinião".



O cantor ainda criticou artistas que não se posicionam publicamente. "Eu tenho que expressar minha opinião para as pessoas que gostam de mim. Eu acho que feio é artista que fica em cima do muro para não se indispor com ninguém. Eu gosto sempre de contestar o óbvio, porque sempre tem alguém que pensa diferente", concluiu.