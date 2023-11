Vai pro Afro Fashion Day? Saiba como ganhar um pó compacto da Vult

A marca de beleza Vult promoverá uma ação especial no Afro Fashion Day 2023, realizado no próximo sábado (25), a partir das 14h, no Terreiro de Jesus, Pelourinho. Na ‘Troque Seu Pó Compacto’ os espectadores do desfile poderão levar um pó compacto antigo da marca e substituir por um novo. Estão disponíveis produtos em 10 tonalidades.



O objetivo da ação é incentivar a moda e beleza no evento que tem a passarela mais negra do Brasil, unindo participantes e público pela maquiagem, com o lançamento do repacking do pó compacto da Vult. O novo produto promete entregar alta performance com a implementação da tecnologia Real Color, que garante alta pigmentação e cores fiéis da embalagem, entregar pele aveludada, com média e alta cobertura uniforme, toque seco e efeito natural com fórmula oil free e nutrida de vitamina E. Tudo isso conservando sua forma original e disponível em 10 tonalidades.