Afro Fashion Day 2023 finaliza seletivas de bairro com mais de 550 inscritos

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em meio às centenas de pessoas que dividiram espaço na área de circulação da estação Campo da Pólvora na tarde desta-terça-feira (19), um rosto conhecido no circuito da moda baiana chamava atenção: o modelo Jonas Bueno, de 30 anos. Sobe escada, desce escada, chama um aqui, orienta outro ali. Muito movimento e atenção para organizar a participação de 45 jovens do projeto Focus Moda Social e Sustentável na terceira e última seletiva de modelos não agenciados para o Afro Fashion Day 2023, realizada nesta terça.

Desde 2017, quando participou e venceu o AFD após as etapas de seletivas de bairro, além de desfilar todos os anos, Jonas faz a ponte entre jovens que também desejam alçar o mundo da moda. Somente nesta edição, o Focus Moda, idealizado e dirigido pelo modelo, incentivou a participação de 98 corpos negros de diversos bairros da capital baiana nas três etapas de seletiva.

“A ação é fazer com que a juventude do projeto Focus Moda participe numa perspectiva de mostrar que nas comunidades periféricas têm pessoas com valores artísticos e mostrar que favela não é carência, é potência”, diz. O projeto, que nasceu no Subúrbio Ferroviário, hoje tem sede no Pelourinho. Além da moda, os jovens em formação tem contato com teatro, dança, artes plásticas, cursos de empreendedorismo digital, audiovisual e outros.

Em uma postura semelhante à de Jonas também estava Jucimara, de 46 anos. Ela toca um projeto social dentro da Base Comunitária do Calabar, o qual, entre as atividades, insere formação em moda e aulas de passarela.

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Natural de Amélia Rodrigues, Jucimara mora no bairro há mais de 30 anos. Na juventude, teve a oportunidade de trabalhar como modelo, mas decidiu abandonar a carreira em construção para realizar o sonho da maternidade. No início da tarde, Jucimara saiu de casa apenas para acompanhar 10 meninas do projeto, incluindo suas filhas Ana Berlink, 16, e Natália Vitória, 18, no processo de inscrição, mas acabou também na passarela diante dos jurados do AFD.

“É questão de empoderar e ser empoderada. Vim acompanhar e fui convidada para participar também. Digo sempre para elas, mas do que ser modelo, é ser sempre um ser humano melhor”, enfatiza Jucimara.

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A última parada das seletivas superou o número de inscritos das anteriores. Foram 295 no total, contra 104 na primeira, realizada na estação Pituaçu, e 165 na segunda, que ocorreu na estação Rodoviária. Mais uma vez, a passarela montada colocou no centro a diversidade de estilos e corpos da negritude soteropolitana.

Presente na última edição, Gil Alves, diretor artístico do AFD 2023, observou a diversidade estética marcante, que, segundo ele, em alguns casos, muito se assemelha às características dos primeiros povos africanos trazidos para a Bahia. “Detalhes do rosto, do olhar de muitos desses aqui, se você comparar com povos de África, há preservação como se fossem recém-chegados. É uma herança muito forte que eu quero trazer na abordagem artística nesta edição do Afro Fashion Day”, destaca. O desfile terá como tema macro Mãe África, dividido em três blocos: afro realeza, afro etnia e afrofuturismo.

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Próxima etapa

A seletiva final do AFD ocorrerá no início de outubro, com data e local a ser confirmada. Os selecionados nas prévias serão contatados por telefone pela equipe. A lista também será divulgada pelo CORREIO até o final de setembro. O desfile será realizado no dia 25 de novembro.

“Estamos finalizando essa etapa com muito sucesso. A adesão foi muito grande. Ter feito no Metrô facilitou o acesso das pessoas. Um ponto muito positivo. O que a gente percebeu também é que os candidatos estão vindo cada vez mais preparados, e tivemos a grata surpresa do aumento da participação de pessoas com mais idade”, avalia Fagner Bispo, curador do desfile e jurado. As três etapas de seleção somaram 563 inscritos.