Afro Fashion Day 2023 realiza primeira seletiva de modelos nesta terça (5) na estação do metrô de Pituaçu

Começa nesta terça-feira (5) as seletivas de bairro da 9ª edição do Afro Fashion Day, desfile de moda afro do jornal CORREIO em celebração ao mês da Consciência Negra. A primeira parada será na Estação Pituaçu, das 13h30 às 17h. A participação é gratuita e aberta ao público com idade a partir de 13 anos.



No ato da inscrição, o concorrente preencherá o formulário, passará por sessão de fotos e desfilará diante dos jurados. O júri é formado pelo produtor de moda e artista plástico Fagner Bispo, que assina a curadoria do desfile do Afro Fashion Day; pelo designer de moda Felipe Dias, que integra a equipe de Fagner e atua na edição dos looks, além de ser um dos estilistas do AFD; e por Gabriela Cruz, editora de Conteúdo de Projetos do Jornal CORREIO.