Afro Fashion Day 2023 reforça compromisso com moda autoral

O modelo Amissão Nhiracó integrou o time de modelos do AFD 2023. Na foto, usa Adriana Meira e colar By Aninha. Crédito: Lucas Assis

O Afro Fashion Day (AFD) chegou à sua nona edição no sábado passado (25 de novembro) e se reafirmou como um dos mais representativos eventos de moda do Brasil. Considerada a maior passarela preta do país, teve novamente o Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, como cenário. Este ano, o desfile trouxe como tema “Mãe África” e foi dividido em 3 blocos: Afro Realeza, Afro Etnia e Afrofuturismo. Mais uma vez, coube à Fagner Bispo e Filipe Dias o styling a partir das peças criadas pelas marcas.

Com presença da cantora Majur, do coreógrafo Zebrinha e da MC Áurea Semiseria, mais de 70 modelos – sendo 16 escolhidos nas seletivas de bairro - desfilaram looks compostos por roupas e acessórios de mais de 40 empresas e designers baianos. O evento contou com a estreia das marcas de acessórios Cravo e Canela e Fios de África e dos estilistas eleitos no concurso cultural - Christian Jonathas, Deco Sodré e Guilherme Almeida.

Confira a seguir os looks desfilados:

AFRO REALEZA

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Norilde José veste Mário Farias. Nos pés, Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Amar Ahmad usa look assinado por Mário Farias. Nos pés, Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Filipe Lessa veste look criado por Fagner Bispo. O brinco é By Aninha. Sapatos Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Eduarda Santos usa look também de Fagner Bispo. O colar é Tábompravocê e os sapatos Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Núbia Cardoso veste Balbina, acessórios Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Lara Sofia com look Aládio Marques, colar Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Felipe Santana usa look MB Conceito e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Ângela Vieira com look e colar Regina Navarro BelaOyá, bracelete e anel By Aninha e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Monique Williams com look Criollo, brincos By Aninha, bracelete Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

João Guilherme veste Realeza, bolsa e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Nathália Araújo veste Silverino Ojú, acessórios Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Jussy Gualberto veste Negrif, acessórios Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Jonas Bueno com look MB Conceito, colares Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Geise Dias com look Negrif, acessórios Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Gisele Cristine usa look Balbina, colar By Aninha e sapato Clube Melissa.

Afro Realeza. Crédito: Lucas Assis

Áurea Semiseria com look Filipe Dias e Fagner Bispo e sapato Clube Melissa.

AFRO ETNIA

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Weverton Silva veste Sillas Filgueira, choker By Aninha, bolsa e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Caio Bouças veste Olorum. O acessório de cabeça é Kelba Deluxe e a bolsa Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Máximus com look Olorum, braceletes By Aninha e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Daniel Reis veste Abanto. A choker é By Aninha e o sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Wallace Pinheiro usa look Abanto, choker By Aninha, bolsa e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Hellen Miller veste Filipe Dias e usa acessórios Tábompravocê. O sapato é Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Adriele Cerqueira com look João Damapejú, acessórios Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Elisabete Ribeiro veste João Damapejú, acessórios Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Eco de Gumbé com look Katuka Africanidades, braceletes By Aninha e sapatos Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Álvaro Pereira com look Katuka Africanidades, colar By Aninha e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis e Tati Freitas

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Beatriz Freitas veste Ateliê Casalinda. Brincos Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Joalisson Pereira com look Soul Dila, colar By Aninha e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Nara Lins veste Inttuí. Brinco Tábompravocê, colares By Aninha e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Bruno Almeida com look Inttuí e sapato Clube Melissa.

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Afro Etnia. Crédito: Lucas Assis

Raquel Cavalcanti veste look Filipe Dias, brincos By Aninha e sapato Clube Melissa.

AFRO FUTURISMO

Afro Futurismo. Crédito: AFD2023

Oda Cairu usa Jorge Andrade, colar Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: AFD2023

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Rafael Menezes usa look Mônica Anjos e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Jonas Gustavo veste Deco Sodré e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Roman The Kunty usa look Kriaçã1, colares Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Ednei William usa look Kriaçã1, acessórios By Aninha e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Lunna Montty veste Bixa Costura, acessórios Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Brendha Vila Verde veste Guilherme Almeida, brinco Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Majur usa look Filipe Dias, colar By Aninha e sapato (acervo pessoal).

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Julia Querino veste Nós Macramê. Brinco By Aninha.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Rafael Oliveira com look da Nós Macramê e sandália Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Victor Hugo usa look Filipe Dias, colar By Aninha, e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Jamile Querino usa look Costa Ribeiro e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Alesí Falcão veste Costa Ribeiro e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Fodé Fati veste Soudam e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Xaê França usa Soudam, acessórios Tábompravocê e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Tarcis Rocha usa Closet Clothing, bolsa de mão Ziê, bolsa tira-colo e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Bruno Souza usa Closet Clothing, bolsa Ziê e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

Renan Luz com look InCID, brinco By Aninha e sapato Clube Melissa.

Afro Futurismo. Crédito: Lucas Assis

ACESSÓRIOS

Acessórios. Crédito: Lucas Assis

Colar By Aninha

Acessórios. Crédito: Lucas Assis

Bolsa e calçado Clube Melissa

Acessórios. Crédito: Lucas Assis

Cola e brincos Cravo & Canela

Acessórios. Crédito: Lucas Assis

Bolsa Dih Morais

Acessórios. Crédito: Lucas Assis

Coroa e colar Fios de África

Acessórios. Crédito: Lucas Assis

Adereço de cabeça Kelba Deluxe

Acessórios. Crédito: Lucas Assis

Bolsa Ziê