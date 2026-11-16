DESFILE

Afro Fashion Day 2026: relembre os principais momentos do evento que celebrou a moda negra em Salvador

Com o tema “Rainhas e Reis”, 12ª edição reuniu 70 modelos no Terreiro de Jesus, destacou a força da representatividade negra e teve a Feira da Sé entre as atrações no Pelourinho

Lucas Pereira

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:15

Desfile no Pelourinho Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Há reinos que se constroem com muros e coroas. Outros têm sua grandeza inscrita na pele, nos traços, nos tecidos e na memória de um povo. Foi dessa realeza, feita de ancestralidade, beleza e afirmação, que o Terreiro de Jesus se vestiu neste sábado (14). Na 12ª edição do Afro Fashion Day, promovido pelo CORREIO, o Pelourinho virou passarela para rainhas e reis que desfilaram muito além da roupa: levaram consigo histórias, identidades e o orgulho de ser negro.

Inspirado na temática “Rainhas e Reis”, o maior evento de moda negra do país reuniu 70 modelos, estilistas baianos, apresentações artísticas e um público que lotou o Centro Histórico de Salvador.

Foram três blocos temáticos divididos em cores: Vermelho, Amarelo e Azul. Entre um e outro, apresentações culturais ganharam o centro do palco. A abertura foi marcada por um monólogo conduzido pelo poeta e escritor Lucas de Matos, com o poema Preto Ozado, que anunciou a beleza em tons de sangue, fogo e amor que ganharia a passarela na sequência, dando início ao desfile.

Cobertura Afro Fashion Day 1 de 34

No bloco seguinte, foi a vez da banda percussiva Fé-Menina abrir os caminhos ao som de ‘Uma História de Ifá (Elegibô)’, sucesso de Margareth Menezes. Quando os tambores silenciaram, os tons solares em amarelo e dourado irradiaram luz e beleza no Terreiro de Jesus.

Para fechar a noite, o bloco seguinte, que teve abertura da cantora Cinara, que apresentou ‘Banho de Folhas’, sucesso de Luedji Luna; e a autoral ‘Seriguela’, coloriu de azul e suas variações os quatro cantos da passarela.

A jornalista Tarsilla Alvarindo, além das Misses Bahia 2026 e 2027, Gabrielle Montalvão e Ana Vitória Carvalho, respectivamente, fizeram participações especiais e desfilaram com todo carisma e beleza na passarela.

Para Paulo Almeida, que acompanhou o evento ao lado da namorada Cintia Matos e do filho Levi Gabriel, a beleza do Afro Fashion Day está para além das peças e roupas. “Eu achei ótimo, principalmente pela oportunidade que a produção proporcionou para vários modelos, muitos estão desfilando pela primeira vez, figurinistas, maquiadores... Isso é muito importante, essa valorização dos talentos da terra, nesse cenário de Salvador, que tem muitas potências”.

Quem também saiu com um sentimento bom foi dona Marlene Heyden de Lima, de 75 anos. Baiana de nascença, mas morando há mais de 30 anos na Alemanha, ela esteve presente no evento pela primeira vez, acompanhada pela irmã, Regina, e saiu “encantada”.

“Foi tudo muito bonito, muito organizado. Eu estou, realmente, muito encantada com tudo”, contou. Perguntada sobre qual dos blocos ela mais gostou, dona Marlene foi direta. “Amei o Vermelho, pois é uma cor que eu gosto e me chamou muito a atenção”. Por sua vez, dona Regina, que acompanhou seu terceiro desfile, deu uma dimensão mais simbólica do Afro Fashion Day.

“O desfile foi lindo e essa temática é excelente. Poder mostrar que nós, negros, somos reis e rainhas, ainda mais numa cidade onde se emana essa negritude, é maravilhoso”.

Estilista com 10 edições de Afro Fashion Day na conta, Cid Brito, da Incid Brasil, contou que sua inspiração deste ano foi nos “reis e rainhas das praias de Salvador”. Além disso, relembrou como o evento já se consolidou como um dos pontos altos da época e atrai pessoas de vários lugares.

“Eu percebo que se tornou um evento que já faz parte do calendário da cidade de Salvador. Então a população já espera por esse momento, inclusive pessoas de outros lugares já deixam para vir nesse período para poder aproveitar o Afro Fashion Day. Então é um evento que já é a cara da cidade”.

Se já há uma expectativa para quem participa há alguns anos, o mesmo pode ser dito de quem estreou na passarela. Para Leon Lisboa, de 24 anos, que desfilou com um figurino assinado por Silverino Ojú, o Afro é uma realização de um sonho. “Sempre desejei participar, sempre almejei, mas acabava perdendo o prazo, não me inscrevendo. Neste ano fiz a seletiva e estou aqui, ocupando este espaço. Me sinto muito emocionado, é uma edição que me coloca, uma bicha, preta, periférica, nesse lugar de realeza”.

De acordo com o estilista Silverino, o principal desafio desse ano foi não cair em “clichês” na hora de conceber as peças. “É o risco de esgotamento da pauta, dessa história de reis e rainhas, é algo que você pode cair numa coisa mais formal, mais opulenta, e, no entanto, a gente tenta trazer uma casualidade, urbanidade, a desconstrução, a questão do gênero fluido. Eu acho que são questões que ultrapassam essa monarquia que vem para o nosso hoje, a nossa pele, a nossa carne”, refletiu.

FEIRA DA SÉ

Outro momento especial no Terreiro de Jesus no dia do AFD foi a ‘Feira da Sé’, promovida pelo Instituto ACM. Na quinta edição de 2026, a ação contou com mais de 30 barracas voltadas à moda, acessórios, além de stands de artesanato, artes visuais e gastronomia.

A Feira busca fomentar a utilização dos espaços públicos pela população, através da cultura e da economia criativa da nossa terra. Ao longo do dia, ocorreram oficinas gratuitas diversas como a produção de turbantes, croquis e crochês.

IMPORTÂNCIA

Para Renata Correia, diretora do CORREIO, o Afro Fashion Day, que acontece desde 2015, é um carimbo de como o veículo age para “colocar ao olhar de todos” o que a Bahia tem de melhor e mais belo. Além disso, Renata aponta outro elemento importante do projeto. “Quando revelamos modelos, trancistas, maquiadores, estamos mostrando o que é verdadeiramente fazer esse trabalho de inclusão, para que novos profissionais surjam, que novas carreiras sejam identificadas. Então, com certeza, são muitas histórias de superação e de descobertas”.

Patrocinadora do evento há quatro edições, a Bracell também vê como “fundamental” essa importância citada por Renata. Segundo o diretor-geral da empresa na Bahia, Rudine Antes, o Afro é mais que um desfile.

“É sempre uma festa e está cada vez maior, mais bonita, organizada. Nós, da Bracell, entendemos muito a importância disso, de proporcionar inclusão, cultura, valorização à moda e o que é nosso, a Bahia”, contou.

Em seu terceiro ano como parceiro, a Avon trouxe em 2026 uma linha de produtos voltados à pele negra e outros dedicados aos cuidados com os cabelos trançados. De acordo com Valéria Conceição, Head de Marketing de Perfumaria e Cuidados Pessoais da empresa, essa parceria com o Afro Fashion Day é essencial. “Para a gente é um orgulho, uma honra poder participar mais uma edição do Afro Fashion Day, que tem neste ano um tema muito especial: a exaltação dessa beleza, ‘Rainhas e Reis’. A gente entende que a beleza é uma expressão ainda mais importante para esse momento. Então, é um orgulho estar aqui mais uma vez celebrando esse evento”.

Já para Aline Lima, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Natura e Avon, o momento atual da empresa casou bem com a temática deste ano: “Chegar aqui e ver esse desfile, ressignificando de fato o que é essa história em Salvador e no Brasil, entendendo que os nossos produtos nesses desfiles podem ser usados para exaltar essa beleza, é de fato que a gente quer continuar fazendo”.

Gerente de RH da Neoenergia Coelba, Tatiane Conceição afirmou que o Afro Fashion Day, evento de moda e beleza negra, dentro de um estado e uma cidade majoritariamente compostos por pessoas pretas e pardas, é essencial e combina com os valores defendidos pela empresa. “Primeiramente porque a gente tá realizando e abrindo espaço que é muito importante para todas as pessoas negras do estado da Bahia. A gente precisa levar essa pauta, não somente em nível de moda, mas também da inclusão dentro da cidade. É uma pauta muito importante para a Neoenergia, porque nós temos a diversidade como um valor”.