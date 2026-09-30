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Afro Fashion Day 2026: selecionados para casting são confirmados na passarela e participam de workshop

Encontro na sede da Rede Bahia marcou o início da preparação dos modelos para o desfile, que acontece em 14 de novembro, no Pelourinho



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 19:44

Selecionados para o Afro Fashion Day 2026 participam de workshop de passarela Crédito: Sora Maia

Os selecionados para o casting do Afro Fashion Day 2026 foram recebidos pelo CORREIO nesta quarta-feira (30), na sede da Rede Bahia, em Salvador, para uma tarde de celebração e troca de conhecimento. Na ocasião, eles foram surpreendidos com a notícia de que estão confirmados na passarela do desfile, promovido pelo jornal.

O momento foi uma oportunidade para eles se conhecerem melhor e aprenderem em um workshop de passarela, ministrado pelo maquiador Dino Neto. Com longa trajetória em backstages de moda, o profissional compartilhou dicas para os escolhidos desfilarem com mais segurança, técnica e presença. Postura, alinhamento corporal e controle dos movimentos foram alguns dos aspectos trabalhados na aula.

Selecionados para o casting do Afro Fashion Day 2026 1 de 21

"Eles tiveram os primeiros passos de como parar para fotografar, de como colocar a mão na cintura e o que não devem mexer na roupa. Isso é bem legal, porque desperta iniciativa nas pessoas. Eles já vão chegar no ensaio mais firmes", destacou.

Aurea Rodrigues foi uma das escolhidas para participar do evento. Vivendo pela primeira vez a experiência de atuar como modelo no Afro Fashion Day, ela não escondeu a felicidade. "Essa é a minha terceira vez tentando. Hoje, estar na maior passarela de moda negra do mundo é super importante. Estou emocionadíssima e grata demais", afirmou.

Diogo do Carmo compartilha a mesma alegria. "Está sendo uma experiência ótima. Estou muito nervoso, mas acredito que vou conseguir", pontuou. Em sua 12ª edição, o Afro Fashion Day acontecerá no dia 14 de novembro, no Pelourinho. Em 2026, o tema será "Rainhas e Reis", celebrando o legado dos reinados e dos povos africanos para além dos estereótipos ocidentais.