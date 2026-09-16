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Afro Fashion Day 2026: tudo o que você precisa saber sobre a big seletiva em Salvador

Seleção acontece neste sábado (19), das 9h às 17h, no Aeroporto de Salvador; inscrições são gratuitas e não há limite máximo de idade



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:00

Seletiva do Afro Fashion Day 2025 Crédito: Florian Boccia

A big seletiva para o Afro Fashion Day 2026, que vai escolher integrantes para o casting do desfile, está se aproximando. Marcado para sábado (19), o momento acontecerá em um formato ainda maior nesse ano, das 9h às 17h, no Aeroporto de Salvador. Diante de um momento tão importante para quem sonha em seguir carreira de modelo, é comum que algumas dúvidas apareçam. Por isso, o CORREIO, realizador do evento, preparou um guia para ajudar a saná-las. Confira:

Onde acontecerá a seletiva?

Em 2026, os interessados em participar da seletiva de modelos para o Afro Fashion Day terão um dia inteiro à disposição. A ideia de aumentar o período de realização do evento busca ampliar as oportunidades de participação, permitindo que cada candidato escolha o horário que encaixar da melhor forma na rotina.

Seletiva Afro Fashion Day 2025 1 de 21

Quem pode participar?

Os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos completos até a data do desfile. No momento da inscrição, que é gratuita, será necessário apresentar documento de identificação oficial com foto. Não há limite máximo de idade para participação.

Quem tiver menos de 18 anos, deve estar acompanhado de responsável legal ou apresentar autorização por escrito, assinada pelo responsável, com cópia do documento de identificação. Leia o regulamento.

Qual roupa devo usar?

A produção do Afro Fashion Day não determina nenhum tipo de vestimenta como obrigatória para as seletivas. O recomendado é que os candidatos utilizem roupas confortáveis.

Quais são os critérios de avaliação?

Atitude, desenvoltura e adequação ao perfil do evento são critérios que serão levados em consideração pela comissão de jurados, composta por profissionais ligados ao universo da moda.

Passei na big seletiva. E agora?

Os candidatos escolhidos pelos jurados serão contatados pela equipe do CORREIO, por meio dos dados informados no momento da inscrição. Depois disso, os selecionados seguirão para a seletiva final. A data será divulgada em breve, nos canais oficiais do jornal.

Premiação

A participação dos modelos selecionados no desfile será voluntária e não ensejará o pagamento de cachê, diária, ajuda de custo, remuneração, prêmio em dinheiro ou qualquer outra forma de compensação financeira pela participação no evento. Os modelos selecionados serão responsáveis por arcar integralmente com eventuais despesas pessoais decorrentes de sua participação, incluindo, mas não se limitando a, transporte, alimentação, hospedagem e demais custos necessários para seu comparecimento ao evento, quando aplicáveis.

Quando será o Afro Fashion Day 2026?

Em sua 12ª edição, o desfile está marcado para acontecer no dia 14 de novembro, no Pelourinho, em Salvador.

Qual é o tema deste ano?

O tema desta edição será "Rainhas e Reis", homenageando a força, beleza e a ancestralidade dos povos africanos para além dos estereótipos ocidentais, ampliando as perspectivas acerca do significado da realeza negra.

Serviço

Seletiva Afro Fashion Day 2026

Quando: 19 de setembro;

Horário: das 9h às 17h;

Onde: auditório do Aeroporto Internacional de Salvador, 2º andar (Pr. Gago Coutinho, S/N, São Cristóvão, Salvador-BA);

Inscrições: gratuitas, no local.