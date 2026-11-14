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Afro Fashion Day leva identidade para o Terreiro de Jesus e deixa praça lotada

No total, 70 modelos subiram na passarela para mostrar a potência da realeza africana

  • Foto do(a) author(a) Lucas Pereira

  • Lucas Pereira

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 20:46

Modelos foram divididos em três blocos nesta edição do Afro Fashion Day
Modelos foram divididos em três blocos nesta edição do Afro Fashion Day Crédito: Lucas Pereira/ CORREIO

A abertura do Afro Fashion Day foi marcada pelo Vermelho que invadiu a passarela no Terreiro de Jesus, neste sábado (14). Um monólogo conduzido pelo poeta e escritor Lucas de Matos, o poema Preto Ozado, deu as boas-vindas ao público, e a plateia lotada acompanhou cada detalhe na passarela.

Com a intensidade da cor do fogo, do sangue e do amor, modelos cruzaram os quatro cantos da praça, no Centro Histórico. Neste ano, o maior evento de moda negra do Brasil teve como tema Rainhas e Reis, e buscou referências na estética real, sem os esteriótipos eurocêntricos.

Em seguida, foi a vez do Bloco Amarelo. Os tons solares e dourados desfilaram elegância nos modelos, penteados e acessórios. O público fez questão de registrar cada detalhe através dos celulares. 

Na abertura do bloco, a banda Fé-Menina trouxe a potência da percussão ao som de 'Uma História de Ifá (Elegibô)', sucesso de Margareth Menezes. A jornalista da TV Bahia Tarsilla Alvarindo foi uma das modelos.

"O amor é azulzinho", cantou Djavan, mas a cor também é sinônimo de elegância, poder e realeza. O bloco de encerramento do Afro Fashion Day 2026 trouxe o Azul como a cor de destaque e deixou a plateia animada. 

A apresentação musical contou com a cantora Cinara, ao som de "Banho de Folhas", sucesso de Luedji Luna; e a autoral "Seriguela". Estiveram na passarela as Misses Bahia 2026 e 2027 Gabrielle Montalvão e Ana Vitória Carvalho, respectivamente.

No total, 70 modelos subiram na passarela, reunindo participantes escolhidos em seletivas e profissionais de agências, como Periferia do Futuro, One Models, 40 Graus, LV Models, DS Models, Home Model, BI Produções e Jovens Periféricos

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.

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