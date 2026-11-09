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Afro Fashion Day revela tendências de beleza que vão marcar desfile no Pelourinho; veja spoilers

Equipes de maquiagem alinharam referências para os três blocos do evento, que terá dourado, batom vermelho e estética inspirada na realeza africana

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
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  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 23:23

Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 Crédito: Gabriela Cruz

A preparação para o Afro Fashion Day, que acontece neste sábado (14), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (9). O CORREIO, realizador do desfile, promoveu o cascateamento de beleza, uma etapa importante para a construção do espetáculo de moda, que reúne beleza e cultura.

O momento marcou o encontro entre a equipe da Avon, responsável pela maquiagem oficial do desfile, e o time de beleza do Afro Fashion Day. Durante a ação, os profissionais conheceram em detalhes a estética criada para os três blocos desta edição e alinharam referências, técnicas e conceitos que vão compor a identidade visual da passarela.

Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026

Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
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Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz

Além da apresentação da estética do evento, a Avon também aproveitou o encontro para apresentar lançamentos e antecipar algumas surpresas preparadas especialmente para a edição deste ano.

"A gente decidiu, dentro dos blocos, trazer o impacto visual da realeza, mas também muito glamour, com dourado, muito batom vermelho nas bocas, para que os modelos não levem apenas os produtos e as roupas, mas que eles se sintam empoderados e felizes com o resultado", disse Roma Aragão, que lidera o time de maquiadores do evento, ao lado do também maquiador Dino Neto.

Em 2026, o tema será "Rainhas e Reis", celebrando a estética dos reinados africanos para além dos estereótipos eurocêntricos.

Serviço

Afro Fashion Day 2026

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador;

Data: sábado, 14 de novembro;

Horário: a partir das 11h (Feira da Sé) | Desfile às 19h;

Tema: Rainhas e Reis;

Participação: mais de 70 modelos e 40 marcas;

Entrada: gratuita.

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.

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Afro Fashion day

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