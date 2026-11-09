MODA

Afro Fashion Day revela tendências de beleza que vão marcar desfile no Pelourinho; veja spoilers

Equipes de maquiagem alinharam referências para os três blocos do evento, que terá dourado, batom vermelho e estética inspirada na realeza africana



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 23:23

Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 Crédito: Gabriela Cruz

A preparação para o Afro Fashion Day, que acontece neste sábado (14), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (9). O CORREIO, realizador do desfile, promoveu o cascateamento de beleza, uma etapa importante para a construção do espetáculo de moda, que reúne beleza e cultura.

O momento marcou o encontro entre a equipe da Avon, responsável pela maquiagem oficial do desfile, e o time de beleza do Afro Fashion Day. Durante a ação, os profissionais conheceram em detalhes a estética criada para os três blocos desta edição e alinharam referências, técnicas e conceitos que vão compor a identidade visual da passarela.

Cascateamento de beleza do Afro Fashion Day 2026 1 de 20

Além da apresentação da estética do evento, a Avon também aproveitou o encontro para apresentar lançamentos e antecipar algumas surpresas preparadas especialmente para a edição deste ano.

"A gente decidiu, dentro dos blocos, trazer o impacto visual da realeza, mas também muito glamour, com dourado, muito batom vermelho nas bocas, para que os modelos não levem apenas os produtos e as roupas, mas que eles se sintam empoderados e felizes com o resultado", disse Roma Aragão, que lidera o time de maquiadores do evento, ao lado do também maquiador Dino Neto.

Em 2026, o tema será "Rainhas e Reis", celebrando a estética dos reinados africanos para além dos estereótipos eurocêntricos.

Serviço

Afro Fashion Day 2026

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador;

Data: sábado, 14 de novembro;

Horário: a partir das 11h (Feira da Sé) | Desfile às 19h;

Tema: Rainhas e Reis;

Participação: mais de 70 modelos e 40 marcas;

Entrada: gratuita.