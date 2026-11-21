AFD 2026

Afro Fashion Day transforma passarela em palco de poesia, música e ancestralidade

Desfile no Pelourinho reuniu apresentações de Lucas de Matos, Fé Menina e Cinara, além de trilha sonora de TELEFUNKSOUL



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:02

Grupo percussivo Fé Menina, da Escola de Música Pracatum, se apresentou entre o primeiro e o segundo bloco do desfile Crédito: Lucas Assis

A 12ª edição do Afro Fashion Day levou poesia e música à passarela montada no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. Realizado pelo CORREIO no sábado (14), o desfile teve como tema “Rainhas e Reis” e contou com apresentações do poeta Lucas de Matos, do grupo percussivo Fé Menina e da cantora Cinara, além da trilha assinada pelo DJ e produtor musical TELEFUNKSOUL.

Manifesto poético

Lucas de Matos abriu o desfile com um manifesto escrito para a ocasião, em que fez da história do lugar parte da apresentação. “A ideia foi unir todos os elementos do desfile e falar um pouco dessa história que, hoje, a gente reconta. O chão onde forçaram servidão, hoje, vira passarela onde desfila nobreza. A gente viu aqui as realezas desfilando as suas roupas e identidades, que são impressas nesse lugar, não tem como tirar essas coroas da gente. O Afro Fashion Day veio para retomar esse lugar de potência e de poder que a comunidade preta ocupa nessa cidade”, disse o poeta.

Atrações - Afro Fashion Day 2026 1 de 66

Tambores

Entre o primeiro e o segundo bloco, o grupo Fé Menina, formado por percussionistas da Escola de Música Pracatum, entrou em cena ao som de “Uma História de Ifá (Elegibô)”, sucesso de Margareth Menezes.

“A gente quis trazer um pouco da nossa cultura afro-percussiva, dos bairros que nos representam no mundo, como o Candeal, e como a Timbalada, o Olodum, a Didá e o Ilê Aiyê nos representam. Trouxemos um pouco de tudo, com a nossa essência, a essência da Fé Menina, que é a junção desses bairros e desses blocos afro”, explicou Rose Ratinha, integrante do grupo.

Canto

Ex-participante do reality “Estrelas da Casa”, da TV Globo, a cantora baiana Cinara abriu o último bloco do desfile, “O futuro é o nosso reino”, com “Banho de Folhas”, de Luedji Luna. No repertório, também apresentou “Seriguela”, sua primeira música de trabalho.

Cinara foi convidada pela Avon, uma das patrocinadoras do evento. A parceria da marca com o Afro Fashion Day começou em 2024, com a apresentação de Larissa Luz. Em 2025, a convidada foi Raquel Reis.

“Para mim, está sendo um grande marco de felicidade. Eu, como pessoa negra, estar sendo representada em um evento grandioso como esse, junto com a Avon, está sendo tudo muito lindo”, disse Cinara.

Trilha sonora

À frente da trilha do Afro Fashion Day desde a primeira edição, TELEFUNKSOUL recorreu ao seu projeto musical “Afrika Roots” para criar a sonoridade do vídeo e da passarela.

“Desde 2014, eu sinto a pulsação do Afro Fashion Day através das minhas trilhas, mas, neste ano, o tema Rainhas e Reis me desafiou a mergulhar ainda mais fundo nas nossas raízes. Com o projeto musical ‘Afrika Roots’, a trilha sonora do VT e da passarela foram construídas para ser um manifesto de soberania. Cada beat carrega a emblemática do poder preto, celebrando a realeza que nunca nos faltou e a força inesgotável do nosso povo. A passarela é o nosso trono”, afirmou.

Na plateia

O mineiro Samuel Soares contou ao CORREIO que nunca tinha visto um desfile parecido. O que mais o impressionou foi a presença da cultura negra na passarela e no cotidiano da cidade.

“É maravilhoso, um evento muito bacana, que trouxe as raízes africanas. Muito bem produzido e organizado. Eu sou de Minas Gerais, e você não vê isso em outros estados. Aqui, em Salvador, a cultura negra é muito forte, as pessoas respeitam muito e vivem isso no dia a dia”, contou.

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