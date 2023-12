Afro Fashion Day: Vult assina beleza da maior passarela preta do país

Modelos do desfile usaram produtos daVult. Crédito: Lucas Assis

O Afro Fashion Day (AFD) contou mais uma vez com o apoio de uma das maiores marcas de beleza do país, Vult, trazendo as principais tendências do mercado e celebrando o orgulho e tradição da beleza brasileira. O evento nasceu em 2015 com o objetivo de promover a moda afro-brasileira da Bahia por meio de palestras, ativações, feira de produtos, e o principal, um grande desfile reconhecido por inaugurar a primeira passarela preta do país.



A união de Vult com o evento representa a força da marca de unir a beleza ao propósito, criando uma ferramenta para ascensão social feminina. “Somos a marca que celebra o orgulho da representatividade, da própria origem e das conquistas diárias das mulheres, acreditamos no empreendedorismo e em impulsionar iniciativas como o AFD, que incentiva a beleza regional, as produções baianas e valoriza a moda local, além de dar voz a criatividade, diversidade, arte e autoestima. Queremos cada vez mais fortalecer projetos como esse, que impulsionam grandes sonhos”, reforça Marcela de Masi, diretora de branding e comunicação do Grupo Boticário. Em 2023, a marca completou 19 anos acreditando que orgulho contagia e que expressar esse sentimento fortalece, inspira e é a melhor forma de desafiar o preconceito, abrir caminhos e ocupar espaços.

Marca apresentou seus mais recentes lançamentos no evento. Crédito: Nara Gentil

O grande tema do desfile foi Mãe África e a apresentação dividida em 3 blocos: Afro Realeza, Afro Etnia e Afro Futurismo. Ao todo foram apresentados 75 looks, que contaram com o styling de Fagner Bispo e Filipe Dias, além de mais de 40 marcas baianas que assinaram as peças desfiladas. Os modelos do evento foram selecionados em 14 agências de Salvador, além de outros 16 vencedores das seletivas públicas.

Coordenado por Dino Neto e Roma Aragão, o time de beleza do Afro Fashion Day em 2023 foi formado pelos maquiadores Erik de Morais, Mirna Taila, Jade Alves, Jober Moura, Rose Brito e Mario Moraes, pelas manicures Maricelma Pereira e Ana Paula Reis; pelo hair stylist Rei Borges e assistente hair Bernard Menezes; e pelas manicures Ana Paula Reis e Maricelma Pereira. A equipe de trancistas foi comandada por Graziele Teles e Denise Melo e teve como profissionais Gabriela Stephanie e Laiane Moscoso, que contaram com a assistência de Michele Araujo. Camila Brito, Queila Santos, Vanessa Malvar e Elaine Santos foram voluntárias e ajudaram a fazer a cabeça dos modelos.

Todos os modelos foram maquiados com produtos Vult desenvolvidos sob os melhores padrões de qualidade a preços acessíveis. A marca apresentou no evento os últimos lançamentos e trouxe a tecnologia Real Color, inovação desenvolvida após meses de estudos para garantir uma pigmentação de alta performance para diversos tipos e tons de pele, seguindo o conceito "cores reais para peles reais", engrandecendo a temática da edição.

Conheça alguns produtos que irão compor os looks dos modelos:

Blush 3 em 1 Vult Fun Cereja Coradinha | R$29,99

Blush 3 em 1 Vult Fun Cereja Coradinha . Crédito: Vult

Com textura cremosa e confortável, o blush 3 em 1 pode ser utilizado na boca, olhos e rosto para dar uma coradinha com acabamento natural.

Sua fórmula leve com Vitamina E permite a construção de camadas, é fácil de esfumar e não mancha nem remove a base na aplicação.

Entrega um cor-de-rosa natural e delicado para completar sua make com muito charme. Com embalagem super prática, possui formato portátil e ideal para levar na bolsa, mochila ou nécessaire e ser reaplicado ao longo do dia, seu companheiro para todas as horas!

Iluminador 3 em 1 Vult Fun Dourado Radiante | R$29,99

Iluminador 3 em 1 Vult Fun Dourado Radiante. Crédito: Vult

Com textura cremosa e confortável, o Iluminador 3 em 1 pode ser utilizado na boca, olhos e rosto para dar aquela iluminada que nós amamos com um acabamento radiante e natural para sua pele.

Sua fórmula leve com Vitamina E permite a construção de camadas, é fácil de esfumar e não mancha nem remove a base na aplicação. Com embalagem super prática, possui formato portátil e ideal para levar na bolsa, mochila ou nécessaire e ser reaplicado ao longo do dia.

Gloss Labial Bronze Glossy Lips 24/7 | R$35,99

Gloss Labial Bronze Glossy Lips 24/7. Crédito: Vult

Em nova embalagem, sua fórmula com ácido hialurônico, blend de vitaminas e óleos especiais, como Vitamina E, F, Óleo de Uva e Óleo de Girassol, que revitaliza os lábios e promove hidratação por 24 horas/7 dias por semana. O gloss ainda conta com a exclusiva Tecnologia Real Color que garante alta pigmentação das cores em diversos tons de pele.

Gloss Labial Incolor Glossy Lips 24/7 | R$35,99

Gloss Labial Incolor Glossy Lips 24/7 . Crédito: Vult

Em nova embalagem, sua fórmula com ácido hialurônico, blend de vitaminas e óleos especiais, como Vitamina E, F, Óleo de Uva e Óleo de Girassol, que revitaliza os lábios e promove hidratação por 24 horas/7 dias por semana. O gloss ainda conta com a exclusiva Tecnologia Real Color que garante alta pigmentação das cores em diversos tons de pele.

Batom Líquido Matte Castanho Escuro Nano HD | R$35,99

Batom Líquido Matte Castanho Escuro Nano HD. Crédito: Vult

Sua fórmula contém Pantenol, Vitamina E, Vitamina F e a exclusiva Tecnologia Nano HD que garante um acabamento de alta pigmentação e alta definição! Com textura ultrafina e acabamento aveludado, proporciona cor intensa já na primeira aplicação graças a Tecnologia Real Color. Com aplicador em formato anatômico, o batom líquido matte não borra, não transfere e não craquela!

Paleta de Rosto Multifuncional Camila Loures | R$69,99

Paleta de Rosto Multifuncional Camila Loures . Crédito: Vult

Em edição limitada, a Paleta de Rosto Multifuncional Camila Loures vai valorizar a sua make com modernidade e atitude. Super versátil, ela possui 3 tons diferentes, que pigmentam diversos tons de pele, sendo 2 cores em pó com acabamento matte aveludado, e 1 cor cremosa com partículas de brilho sofisticadas. Você pode combinar os tons à vontade nos olhos e no rosto!

Paleta de Sombras Camila Loures | R$89,99

Paleta de Sombras Camila Loures. Crédito: Vult

Com 12 tons versáteis que combinam entre si em 3 texturas diferentes, esta paleta é ideal para qualquer tipo de produção. A Paleta de Sombras Camila Loura traz sombras mattes e cintilantes que possuem textura macia, são altamente pigmentadas e fáceis de esfumar. Já as sombras super brilho possuem brilho multidimensional que confere estilo e beleza aos seus looks.

Ideal para curtir uma balada, uma reunião de trabalho ou um café com as amigas, a paleta Camila Loures te oferece diferentes opções para você arrasar 24h em qualquer situação.

Vult Nano HD | R$41,90

Vult Nano HD. Crédito: Vult

Base líquida com acabamento matte. Vult Nano HD promove uma cobertura inteligente, é a prova d´água e nem parece que está de maquiagem!A Base Vult Nano HD conta com o efeito blur e garante controle de oleosidade ao longo do dia. Com alta cobertura e 8 horas de duração, também protege a pele contra a luz azul. Sua pele radiante e bem cuidada!

Vale destacar que a marca está oferecendo cupons com 15% off em compras acima de R$ 69 e frete grátis com o código VULTNOAFD até 31 de dezembro. Acesse: vult.com.br.

Sobre a Vult

Vult é uma marca brasileira que nasceu em 2004. Com diversos pontos de venda e canais espalhados por todas as regiões do país, a marca prevê uma acelerada expansão e projeta dobrar de tamanho. Conta com um portfólio completo de produtos para maquiagem, cuidados pessoais, esmaltes, pincéis e acessórios. Antenada às grandes tendências, Vult é uma das líderes no mercado de beleza no Brasil, com produtos desenvolvidos sob os melhores padrões de qualidade e a preços acessíveis. Um dos propósitos da marca é potencializar a ascensão de mulheres brasileiras com o projeto 220 Vults, que capacita e leva a beleza como instrumento de emancipação econômica para as mulheres periféricas. Desde 2018, Vult passou a integrar o portfólio de marcas consagradas do Grupo Boticário, um dos dez maiores varejistas do Brasil.