MODA E HISTÓRIA

Ainda existem rainhas e reis na África? Conheça os reinados que inspiram 12ª edição do Afro Fashion Day

Tema do desfile, que acontece neste sábado (14), no Pelourinho, celebra a ancestralidade africana e abre caminho para conhecer monarquias e lideranças presentes no continente



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:00

Afro Fashion Day 2023 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os reinados africanos inspiram o Afro Fashion Day de 2026, espetáculo de moda negra promovido pelo CORREIO, que chega à 12ª edição com o tema Rainhas e Reis, celebrando a ancestralidade, cultura e legado dos povos da África. O evento acontece neste sábado (14), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador, com uma programação que inicia às 11h, com a Feira da Sé. O desfile começa a partir das 19h.

Além de homenagear, a proposta que guia a temática do evento tem como um dos principais objetivos ampliar o conhecimento acerca desses reinados para além dos estereótipos eurocêntricos. Mas será que, na atualidade, ainda existem regiões africanas que são monarquias? O CORREIO foi atrás de uma especialista no assunto para descobrir.

Prova de roupa Afro Fashion Day 2026 1 de 13

A historiadora Brenda Oliveira, que pesquisa temas relacionados aos estudos africanos, especialmente nas temáticas sobre colonialismo, pós-colonialismo, nacionalismos africanos, identidade nacional, memória e processos de construção da nação em África, adiantou que, sim, ainda existem regiões do território africano que possuem chefia de estado exercida por monarcas, como Essuatíni, Marrocos e Lesoto. No entanto, algumas diferenças históricas e políticas devem ser levadas em consideração.

“Uma coisa são os países africanos que possuem uma monarquia como sistema de Estado, e outra são os reinos e as instituições de liderança que continuam existindo dentro de países que são repúblicas. Atualmente, temos três Estados africanos soberanos cuja chefia de Estado é exercida por um monarca: Essuatíni é uma monarquia em que o rei possui amplos poderes políticos. Marrocos é uma monarquia constitucional, na qual o rei também exerce influência política significativa. Já o Lesoto possui uma monarquia constitucional e parlamentar, na qual o rei exerce principalmente funções representativas e simbólicas”, explicou.

Em outubro, Brenda, que faz mestrado-sanduíche na África do Sul, e outros 14 pesquisadores foram convidados para a coroação do rei Chief Chona ka Nhlapo, liderança do povo amaNhlapo, em Lesoto. O convite para a cerimônia, que aconteceu na comunidade de Ha Belo, no distrito de Butha-Buthe, partiu do próprio líder.

“Acompanhar uma cerimônia como aquela foi também uma oportunidade de observar, fora dos livros e dos arquivos, questões que atravessam minhas próprias inquietações como pesquisadora”, revelou.

Brenda Oliveira, historiadora Crédito: Arquivo pessoal

Transformações

Segundo Brenda, quando olhamos para além das fronteiras dos Estados Nacionais, encontramos muitos outros reinos, a exemplo do Reino Zulu (África do Sul), o Reino de Buganda (Uganda), o Reino Ashanti (Gana) e o Reino do Benin (Nigéria). Entretanto, a ideia de sobrevivência desses reinos não deve transmitir a impressão de que essas organizações permaneceram intactas ao longo dos séculos.

“Essas instituições também são produtos de processos históricos e, portanto, foram profundamente transformadas pelas experiências que esses povos vivenciaram, como o colonialismo e a formação dos Estados Nacionais africanos”, destacou.

Durante o colonialismo, as formas de relação entre as autoridades políticas africanas e as administrações europeias eram variadas. De acordo com a historiadora, em determinados contextos, os colonizadores incorporaram essas lideranças às estruturas administrativas coloniais, como aconteceu com o chamado governo indireto britânico, o “indirect rule”.

Enquanto isso, em outras situações, essas autoridades foram destituídas, enfraquecidas ou tiveram suas estruturas de poder reorganizadas conforme os interesses coloniais. “Com as independências, essas relações também assumiram diferentes configurações. Alguns governos procuraram centralizar o poder e enfraquecer instituições monárquicas que consideravam concorrentes à autoridade do Estado Nacional. Outros reconheceram essas instituições, ainda que com atribuições e poderes bastante diferentes daqueles que possuíam anteriormente”, contou.

Como exemplo, Brenda Oliveira destacou o país de Uganda. Em 1966, o governo do então presidente Milton Obote aboliu os reinos do país, incluindo Buganda. Após 27 anos, em 1993, essas instituições foram restauradas, mas não recuperaram suas antigas prerrogativas políticas.

Na atualidade, o papel dessas lideranças é diferente em cada país e comunidade. Em Essuatíni, o rei tem poderes políticos muito expressivos. No Marrocos, o monarca também exerce funções políticas e institucionais importantes. Já em Lesoto, o papel do rei é, em sua maior parte, representativo, dentro de uma monarquia constitucional.

“Quando falamos dos reinos considerados tradicionais que existem dentro das repúblicas, a situação também varia. Na África do Sul, por exemplo, o rei Zulu possui grande relevância simbólica e cultural para uma parcela da população. Em Uganda, o Kabaka, título do rei de Buganda, representa uma instituição histórica de grande importância para a comunidade Baganda. Em Gana, o Asantehene, liderança máxima do povo Ashanti, possui influência cultural, social e também participa de debates sobre desenvolvimento e questões comunitárias. Essas lideranças podem atuar na preservação de línguas, costumes, memórias, resolução de conflitos, mediação comunitária e reivindicações territoriais”, afirmou a historiadora.

Diversidade étnica e cultural

Compreender as especificidades das monarquias africanas é fundamental para o entendimento da pluralidade da África. A variedade de povos, culturas e línguas contribui para a percepção de que a história política africana não começou com a chegada dos europeus e nem com a criação dos Estados Nacionais depois das independências.

“Antes da colonização, já existiam diferentes formas de organização política, com reinos, impérios, cidades-Estado, confederações e sociedades com estruturas de poder descentralizadas. Além disso, essas instituições continuam sendo importantes para compreender como diferentes comunidades constroem suas identidades e seus sentimentos de pertencimento”, pontuou Brenda Oliveira.

Serviço

Afro Fashion Day 2026 — Rainhas e Reis

Data: 14 de novembro de 2026, sábado

Local: Largo do Terreiro de Jesus, Pelourinho, Salvador

Feira da Sé: das 11h às 21h

Desfile: a partir das 19h

Entrada gratuita