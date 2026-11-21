ALÉM DO DESFILE

Ativações levam experiências de moda, beleza e sustentabilidade ao Afro Fashion Day 2026

Público participou de ações de educação ambiental, experimentou cosméticos e viveu a experiência de desfilar antes do desfile, no Pelourinho



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:03

Afro Fashion Day 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem compareceu ao Afro Fashion Day, além de aproveitar os destaques do cenário da moda autoral baiana, também curtiu as ativações dos patrocinadores do desfile, que estavam espalhadas por toda a Praça Terreiro de Jesus.

A Neoenergia Coelba, por exemplo, promoveu uma ação de educação ambiental do Programa Vale Luz, iniciativa da distribuidora que concede descontos na conta de energia a partir da reciclagem de itens que poderiam ser descartados de forma incorreta. As pessoas que passaram pela ativação ainda levaram pra casa uma ecobag.

Ativações de marca - Afro Fashion Day 2026 1 de 22

"Essa parceria da Neoenergia Coelba com o Correio e o Afro Fashion Day é bastante importante. Estamos aqui, em mais um ano, prestigiando esse evento, que está muito conectado com os nossos valores de inclusão e diversidade. A Neoenergia preza bastante pela inclusão e pela diversidade. Participar de um evento como esse, aqui no nosso estado da Bahia, potencializando talentos e a beleza negra, é fundamental para todo o nosso processo. Estamos muito felizes", afirmou Tatiane Conceição, gerente de Recursos Humanos da Neoenergia Coelba.

Modelo por um dia

Na ativação da Bracell, o público viveu a experiência de desfilar em uma passarela após montar looks com lenços de viscose produzidos pela Cooperativa de Trabalho das Costureiras de Inhambupe e Região (Coopecir), apoiada pelo Bracell Social, ação de responsabilidade social da companhia que conecta desenvolvimento, empreendedorismo feminino e geração de renda nos territórios onde está instalada.

"Os lenços ajudam a contar uma história que começa na matéria-prima produzida na Bahia e se desdobra em oportunidades para as comunidades. Além de estarem presentes em um dos principais eventos de valorização da cultura afro-brasileira do país, eles representam o trabalho e o desenvolvimento, por meio da geração de renda para mulheres empreendedoras apoiadas pelo Bracell Social", pontuou Julio Gama, vice-presidente de Assuntos Corporativos da empresa.

Teste de cosméticos

Se alguém precisou retocar a maquiagem ou fazer um ajuste no cabelo, a Avon, que assinou a beleza desta edição do Afro Fashion Day, cuidou disso. Com ativações espalhadas pela área do desfile, a marca propôs que o público conhecesse e experimentasse itens de diferentes linhas do portfólio, aproximando beleza, autocuidado e representatividade.

Entre os destaques, a linha "Avon Care Radiância e Luminosidade", que auxilia no controle da oleosidade, na uniformização do tom e na melhora da textura da pele, além do lançamento "Avon Ultra Braids", sistema de cuidados desenvolvido para prolongar a durabilidade das tranças e atender às necessidades de quem utiliza esse penteado. A coleção inclui produtos para limpeza dos fios e das fibras orgânicas, além de itens que promovem o desembaraço e o fortalecimento capilar.

A linha "Avon Power Stay" foi outro destaque, com produtos de longa duração. Entre eles, a Base 3 em 1, que pode ser usada também como corretivo e pó, e a nova Máscara Power Stay, que promete até 74 vezes mais volume. A linha também inclui uma cartela de 20 tonalidades de base, desenvolvida para atender a diferentes tons e subtons de pele.

"Assistir o Afro Fashion Day é uma oportunidade de nos conectar com marcas que estão no nosso dia a dia, por meio dos apoios, ações e tudo o que envolve a grandiosidade do evento", disse o videomaker Leone Serafim, de 28 anos, que chegou cedo para conferir o desfile.

Leia mais Fotos: confira como foi o Afro Fashion Day 2026