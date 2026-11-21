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Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:03
Quem compareceu ao Afro Fashion Day, além de aproveitar os destaques do cenário da moda autoral baiana, também curtiu as ativações dos patrocinadores do desfile, que estavam espalhadas por toda a Praça Terreiro de Jesus.
A Neoenergia Coelba, por exemplo, promoveu uma ação de educação ambiental do Programa Vale Luz, iniciativa da distribuidora que concede descontos na conta de energia a partir da reciclagem de itens que poderiam ser descartados de forma incorreta. As pessoas que passaram pela ativação ainda levaram pra casa uma ecobag.
Ativações de marca - Afro Fashion Day 2026
"Essa parceria da Neoenergia Coelba com o Correio e o Afro Fashion Day é bastante importante. Estamos aqui, em mais um ano, prestigiando esse evento, que está muito conectado com os nossos valores de inclusão e diversidade. A Neoenergia preza bastante pela inclusão e pela diversidade. Participar de um evento como esse, aqui no nosso estado da Bahia, potencializando talentos e a beleza negra, é fundamental para todo o nosso processo. Estamos muito felizes", afirmou Tatiane Conceição, gerente de Recursos Humanos da Neoenergia Coelba.
Na ativação da Bracell, o público viveu a experiência de desfilar em uma passarela após montar looks com lenços de viscose produzidos pela Cooperativa de Trabalho das Costureiras de Inhambupe e Região (Coopecir), apoiada pelo Bracell Social, ação de responsabilidade social da companhia que conecta desenvolvimento, empreendedorismo feminino e geração de renda nos territórios onde está instalada.
"Os lenços ajudam a contar uma história que começa na matéria-prima produzida na Bahia e se desdobra em oportunidades para as comunidades. Além de estarem presentes em um dos principais eventos de valorização da cultura afro-brasileira do país, eles representam o trabalho e o desenvolvimento, por meio da geração de renda para mulheres empreendedoras apoiadas pelo Bracell Social", pontuou Julio Gama, vice-presidente de Assuntos Corporativos da empresa.
Se alguém precisou retocar a maquiagem ou fazer um ajuste no cabelo, a Avon, que assinou a beleza desta edição do Afro Fashion Day, cuidou disso. Com ativações espalhadas pela área do desfile, a marca propôs que o público conhecesse e experimentasse itens de diferentes linhas do portfólio, aproximando beleza, autocuidado e representatividade.
Entre os destaques, a linha "Avon Care Radiância e Luminosidade", que auxilia no controle da oleosidade, na uniformização do tom e na melhora da textura da pele, além do lançamento "Avon Ultra Braids", sistema de cuidados desenvolvido para prolongar a durabilidade das tranças e atender às necessidades de quem utiliza esse penteado. A coleção inclui produtos para limpeza dos fios e das fibras orgânicas, além de itens que promovem o desembaraço e o fortalecimento capilar.
A linha "Avon Power Stay" foi outro destaque, com produtos de longa duração. Entre eles, a Base 3 em 1, que pode ser usada também como corretivo e pó, e a nova Máscara Power Stay, que promete até 74 vezes mais volume. A linha também inclui uma cartela de 20 tonalidades de base, desenvolvida para atender a diferentes tons e subtons de pele.
"Assistir o Afro Fashion Day é uma oportunidade de nos conectar com marcas que estão no nosso dia a dia, por meio dos apoios, ações e tudo o que envolve a grandiosidade do evento", disse o videomaker Leone Serafim, de 28 anos, que chegou cedo para conferir o desfile.
O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.