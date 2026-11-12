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Celulose baiana vira look exclusivo na passarela do Afro Fashion Day

Viscose produzida a partir de celulose fabricada na Bahia será usada em criação exclusiva dos estilistas Fagner Bispo e Filipe Dias, apresentada neste sábado (14), no Pelourinho

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:44

Ativação da Bracell durante o Afro Fashion Day 2025
Ativação da Bracell durante o Afro Fashion Day 2025 Crédito: Acervo Bracell

A celulose produzida na Bahia estará presente na passarela do Afro Fashion Day 2026 em um look exclusivo confeccionado com viscose. A peça, assinada pelos estilistas Fagner Bispo e Filipe Dias, será apresentada durante o desfile deste sábado (14), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. A viscose, fibra têxtil utilizada na produção de roupas, tecidos e acessórios, tem como matéria-prima a celulose produzida no estado.

Pelo quarto ano consecutivo, a Bracell patrocina o Afro Fashion Day, considerado o maior evento de moda negra do Brasil. A participação da empresa busca evidenciar o caminho percorrido pela matéria-prima produzida no Polo Industrial de Camaçari até chegar ao universo da moda, conectando indústria, criatividade e cultura.

Prova de roupa Afro Fashion Day 2026

Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
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Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz

“A celulose está presente em itens que fazem parte do nosso cotidiano, como remédios, alimentos e tecidos, como a viscose. O Afro Fashion Day é uma oportunidade de mostrar essa transformação de forma concreta, levando para a passarela uma criação que conecta a produção industrial realizada na Bahia ao universo da moda e da expressão cultural”, afirmou Rudine Antes, diretor-geral da Bracell Bahia.

Além da passarela principal, a conexão entre celulose e moda também estará presente em outra ação do evento. A Cooperativa de Trabalho das Costureiras de Inhambupe e Região (Coopecir), apoiada pelo Bracell Social, será responsável pela produção dos lenços de viscose que serão distribuídos ao público.

Criação de moda masculina apresentada no desfile de 2025
Criação de moda masculina apresentada no desfile de 2025 Crédito: Acervo Bracell

Os acessórios integrarão uma ação interativa em que os participantes poderão se tornar modelos por um dia. Em uma passarela montada no espaço do evento, o público será convidado a criar combinações com os lenços e apresentar seus looks antes do desfile oficial.

A iniciativa também amplia a visibilidade de um projeto voltado ao desenvolvimento social, ao empreendedorismo feminino e à geração de renda no interior baiano. “Os lenços ajudam a contar uma história que começa na matéria-prima produzida na Bahia e se desdobra em oportunidades para as comunidades. Além de estarem presentes em um dos principais eventos de valorização da cultura afro-brasileira do país, eles representam o trabalho e o desenvolvimento, por meio da geração de renda para mulheres empreendedoras apoiadas pelo Bracell Social”, destacou Julio Gama, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bracell.

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.

Tags:

Moda Afro Fashion day Bracell

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