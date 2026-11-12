MODA

Celulose baiana vira look exclusivo na passarela do Afro Fashion Day

Viscose produzida a partir de celulose fabricada na Bahia será usada em criação exclusiva dos estilistas Fagner Bispo e Filipe Dias, apresentada neste sábado (14), no Pelourinho

Estúdio Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:44

Ativação da Bracell durante o Afro Fashion Day 2025 Crédito: Acervo Bracell

A celulose produzida na Bahia estará presente na passarela do Afro Fashion Day 2026 em um look exclusivo confeccionado com viscose. A peça, assinada pelos estilistas Fagner Bispo e Filipe Dias, será apresentada durante o desfile deste sábado (14), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. A viscose, fibra têxtil utilizada na produção de roupas, tecidos e acessórios, tem como matéria-prima a celulose produzida no estado.

Pelo quarto ano consecutivo, a Bracell patrocina o Afro Fashion Day, considerado o maior evento de moda negra do Brasil. A participação da empresa busca evidenciar o caminho percorrido pela matéria-prima produzida no Polo Industrial de Camaçari até chegar ao universo da moda, conectando indústria, criatividade e cultura.

Prova de roupa Afro Fashion Day 2026 1 de 13

“A celulose está presente em itens que fazem parte do nosso cotidiano, como remédios, alimentos e tecidos, como a viscose. O Afro Fashion Day é uma oportunidade de mostrar essa transformação de forma concreta, levando para a passarela uma criação que conecta a produção industrial realizada na Bahia ao universo da moda e da expressão cultural”, afirmou Rudine Antes, diretor-geral da Bracell Bahia.

Além da passarela principal, a conexão entre celulose e moda também estará presente em outra ação do evento. A Cooperativa de Trabalho das Costureiras de Inhambupe e Região (Coopecir), apoiada pelo Bracell Social, será responsável pela produção dos lenços de viscose que serão distribuídos ao público.

Criação de moda masculina apresentada no desfile de 2025 Crédito: Acervo Bracell

Os acessórios integrarão uma ação interativa em que os participantes poderão se tornar modelos por um dia. Em uma passarela montada no espaço do evento, o público será convidado a criar combinações com os lenços e apresentar seus looks antes do desfile oficial.

A iniciativa também amplia a visibilidade de um projeto voltado ao desenvolvimento social, ao empreendedorismo feminino e à geração de renda no interior baiano. “Os lenços ajudam a contar uma história que começa na matéria-prima produzida na Bahia e se desdobra em oportunidades para as comunidades. Além de estarem presentes em um dos principais eventos de valorização da cultura afro-brasileira do país, eles representam o trabalho e o desenvolvimento, por meio da geração de renda para mulheres empreendedoras apoiadas pelo Bracell Social”, destacou Julio Gama, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bracell.