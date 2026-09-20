MODA

Centenas de candidatos disputam vaga no Afro Fashion Day 2026 em Salvador

Seletiva realizada no aeroporto reuniu participantes de diferentes cidades da Bahia em busca de uma vaga no casting do desfile



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 01:39

Big Seletiva para o Afro Fashion Day 2026 Crédito: Alinearths e Vinícius Chaves

O auditório do Aeroporto de Salvador se transformou em uma grande passarela para as centenas de pessoas que lotaram o espaço neste sábado (19), durante a Big Seletiva para o Afro Fashion Day 2026, desfile de moda realizado pelo CORREIO.

Candidatos de diferentes cidades da Bahia compareceram ao local em busca de uma vaga no casting do evento, que acontecerá no dia 14 de novembro, no Pelourinho, com o tema “Rainhas e Reis”.

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Os produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, a jornalista Gabriela Cruz e o maquiador Dino Neto formaram a comissão de jurados. O grupo avaliou critérios como atitude, postura e adequação ao perfil do desfile.

“A pessoa que escolhe estar nesse lugar de passarela tem que incorporar mesmo um personagem para aquele momento. Não deve deixar a ansiedade e o nervosismo tomarem conta, porque isso impacta no resultado. A força de um olhar e de uma presença forte é o que realmente chama a minha atenção”, destacou Filipe Dias.

Para Gabriela Cruz, as seletivas são sempre um misto de emoções. “A gente vê o brilho nos olhos das pessoas, a ansiedade, o nervosismo, a expectativa de que aquilo pode mudar a vida delas. [...] O mercado de moda é muito disputado, mas, ao longo destes 12 anos, tivemos bons resultados, com pessoas que seguiram carreira nacional e internacional e acabam servindo de exemplo para a turma que veio neste ano”, disse.

Maior evento de moda negra do Brasil, o Afro Fashion Day está em sua 12ª edição e já revelou nomes do universo da moda. Em busca desse sonho, Milena da Cruz, de 27 anos, saiu de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, direto para a seletiva. “Eu nem dormi direito, fiquei ansiosa, resolvi estilizar o cabelo. [...] Estar num lugar como esse é mostrar para meninas e mulheres negras que elas também podem estar aqui”, afirmou.

Já Osni Nascimento, que participou do Afro Fashion Day em 2025, resolveu tentar uma nova oportunidade. “Estou aqui porque acredito no meu potencial. A nossa autoestima é testada diariamente. Aqui, é mais um teste, e eu acredito que posso ter êxito”, pontuou.

O estilista Rey Vilas Boas, que integra o time do Afro Fashion Day 2026, esteve na seletiva do Afro Fashion Day 2026, neste sábado (19), no aeroporto de Salvador, acompanhando um grupo de estudantes. Ele, que também é educador em moda consciente, levou os alunos do Colegio Clarice Santiago, do bairro do Arenoso, para viver a experiência.

“É muito importante uma seletiva como essa do Afro Fashion Day, que abraça todos os corpos e dá oportunidade para que esses meninos e meninas venham até e==sse espaço, passem nessa passarela e entendam que têm valor, que são belos, que são maravilhosos", disse.



Os candidatos escolhidos serão contatados pela equipe do CORREIO pelos dados informados no momento da inscrição. A lista com os selecionados será divulgada nos próximos dias nos canais oficiais do jornal.