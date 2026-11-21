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Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:05
Pelo quarto ano consecutivo, a Bracell, uma das líderes globais em celulose solúvel e especial, esteve ao lado do Afro Fashion Day. Em 2026, a empresa colaborou com a criação de um look exclusivo assinado pelos estilistas baianos Fagner Bispo e Filipe Dias, tendo como base a viscose feita a partir da celulose produzida pela companhia na Bahia.
Desfilado pela modelo Glaucia Jeam, o vestido longo, em tom amarelo-ouro, tem decote assimétrico de um ombro só, com aplicação na alça. O vestido tem drapeados, uma ampla sobreposição lateral e uma cauda longa que acompanha os movimentos da modelo na passarela.
Look Bracell no Afro Fashion Day 2026
Segundo Filipe Dias, nesta edição, o vestido foi desenvolvido especialmente para Glaucia Jeam, que é uma pessoa com deficiência. “Trabalhamos a fenda, justamente na perna em que ela [a modelo] possui a deficiência. […] Foi um processo não só criativo, mas técnico”, contou o estilista.
Ao contrário de tecidos como poliéster, a viscose, quando produzida nas condições corretas, respeitando o meio ambiente, é uma alternativa mais sustentável do que outros tecidos sintéticos, já que se decompõe na natureza mais rápido.
Fagner Bispo, que também é curador do desfile, destaca a leveza e a versatilidade da viscose. “É sempre legal essa parceria com a Bracell, porque, todo ano, a gente propõe algo diferente utilizando o mesmo tecido”, afirmou.
A participação da Bracell no Afro Fashion Day está ligada às políticas de inclusão e diversidade da empresa. Com a parceria, a Bracell buscou mostrar como a celulose produzida no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, chega à passarela.
Para Rudine Antes, diretor-geral da Bracell, o Afro Fashion Day aproxima a produção industrial baiana da população. Segundo ele, a moda ajuda a mostrar como a celulose está presente no cotidiano, em produtos que vão de medicamentos e alimentos a tecidos de viscose.
“O Afro Fashion Day é uma oportunidade de mostrar essa transformação de forma concreta, levando para a passarela uma criação que conecta a produção industrial realizada na Bahia ao universo da moda e da expressão cultural”, afirmou.
O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.