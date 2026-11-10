MODA

Como os looks do Afro Fashion Day são escolhidos? Prova de roupa revela bastidores do desfile

Modelos experimentam peças enviadas pelas marcas e passam por ajustes para a apresentação deste sábado (14), no Pelourinho, que terá participação das Misses Bahia 2026 e 2027



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:02

Prova de roupa do Afro Fashion Day 2026 Crédito: Gabriela Cruz

Um dos pontos altos dos preparativos para a 12ª edição do Afro Fashion Day foi realizado nesta terça-feira (10), com a prova de roupa. O momento aconteceu na sede do CORREIO, no bairro da Federação, em Salvador, e é um dos mais aguardados da grade de eventos que antecedem o dia do desfile, principalmente para os modelos que vão exibir as peças na passarela do espetáculo. É na prova de roupa que eles têm o primeiro contato com as peças que usarão no desfile, e os produtores de moda analisam possíveis ajustes.

Em 2026, o Afro Fashion Day, que é promovido pelo jornal, terá como tema “Rainhas e Reis”, em celebração à realeza negra e homenageando a força, a beleza e a ancestralidade dos povos africanos e afro-brasileiros. A proposta é ampliar o olhar sobre os reinados africanos e seus legados, explorando referências que vão além dos estereótipos ocidentais.

Prova de roupa Afro Fashion Day 2026 1 de 13

Integram o desfile as marcas Abanto, Adriana Meira, Alex Milanny, Ateliê Aurora, Ateliê Casalinda, Ateliê Jorge Andrade e Neto Monteiro, Axômi, Balbina, By Aninha, Christian Jonathas, Costa Ribeiro, Criollo, Deco Sodré, Ed Carlos, Ethnic Revival Marc Bell, Filipe Dias, Fios de África, Guilherme Almeida, Incid, Janaína Rodrigues, Jean Nogueira, João Damapejú, Katuka Africanidades, Kriaçã1, Lourrani Baas, Lu Samarato, Mario Farias, Meninos Rei, Moab, Mônica Anjos, N Black, Negrif, Nós Macramê, Regina Navarro BellaOyá, Rey Vilas Boas, Silverino Ojú, Soudam, TÁBOMPRAVOCÊ, Uanga, Uka e Yame.

O evento contará com 70 modelos na passarela, reunindo participantes escolhidos em seletivas e profissionais de agências, como Periferia do Futuro, One Models, 40 Graus, LV Models, DS Models, Home Model, BI Produções e Jovens Periféricos. Além disso, também estão confirmadas Gabrielle Montalvão, Miss Bahia 2026, e Ana Vitória Carvalho, Miss Bahia 2027.

A programação do evento inicia com a Feira da Sé, às 11h, com 35 barracas dedicadas à moda, aos acessórios, ao artesanato, às artes visuais e à gastronomia. Já o desfile começa a partir das 19h.

Serviço

Afro Fashion Day 2026 — Rainhas e Reis

Data: 14 de novembro de 2026, sábado

Local: Largo do Terreiro de Jesus, Pelourinho, Salvador

Feira da Sé: das 11h às 21h

Desfile: a partir das 19h

Entrada gratuita