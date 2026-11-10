Como os looks do Afro Fashion Day são escolhidos? Prova de roupa revela bastidores do desfile

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Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:02
Um dos pontos altos dos preparativos para a 12ª edição do Afro Fashion Day foi realizado nesta terça-feira (10), com a prova de roupa. O momento aconteceu na sede do CORREIO, no bairro da Federação, em Salvador, e é um dos mais aguardados da grade de eventos que antecedem o dia do desfile, principalmente para os modelos que vão exibir as peças na passarela do espetáculo. É na prova de roupa que eles têm o primeiro contato com as peças que usarão no desfile, e os produtores de moda analisam possíveis ajustes.
Em 2026, o Afro Fashion Day, que é promovido pelo jornal, terá como tema “Rainhas e Reis”, em celebração à realeza negra e homenageando a força, a beleza e a ancestralidade dos povos africanos e afro-brasileiros. A proposta é ampliar o olhar sobre os reinados africanos e seus legados, explorando referências que vão além dos estereótipos ocidentais.
Prova de roupa Afro Fashion Day 2026
Integram o desfile as marcas Abanto, Adriana Meira, Alex Milanny, Ateliê Aurora, Ateliê Casalinda, Ateliê Jorge Andrade e Neto Monteiro, Axômi, Balbina, By Aninha, Christian Jonathas, Costa Ribeiro, Criollo, Deco Sodré, Ed Carlos, Ethnic Revival Marc Bell, Filipe Dias, Fios de África, Guilherme Almeida, Incid, Janaína Rodrigues, Jean Nogueira, João Damapejú, Katuka Africanidades, Kriaçã1, Lourrani Baas, Lu Samarato, Mario Farias, Meninos Rei, Moab, Mônica Anjos, N Black, Negrif, Nós Macramê, Regina Navarro BellaOyá, Rey Vilas Boas, Silverino Ojú, Soudam, TÁBOMPRAVOCÊ, Uanga, Uka e Yame.
O evento contará com 70 modelos na passarela, reunindo participantes escolhidos em seletivas e profissionais de agências, como Periferia do Futuro, One Models, 40 Graus, LV Models, DS Models, Home Model, BI Produções e Jovens Periféricos. Além disso, também estão confirmadas Gabrielle Montalvão, Miss Bahia 2026, e Ana Vitória Carvalho, Miss Bahia 2027.
A programação do evento inicia com a Feira da Sé, às 11h, com 35 barracas dedicadas à moda, aos acessórios, ao artesanato, às artes visuais e à gastronomia. Já o desfile começa a partir das 19h.
Afro Fashion Day 2026 — Rainhas e Reis
Data: 14 de novembro de 2026, sábado
Local: Largo do Terreiro de Jesus, Pelourinho, Salvador
Feira da Sé: das 11h às 21h
Desfile: a partir das 19h
Entrada gratuita
O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.