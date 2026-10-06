DECISÃO

CORREIO escolhe trancistas e maquiadores que vão integrar equipe de beleza do Afro Fashion Day 2026

Concursos culturais definiram os seis profissionais que se destacaram nas disputas de trancista e maquiador mais criativos de Salvador



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20:57

Concurso cultural trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026 Crédito: Gabriela Cruz

O talento de profissionais da beleza ganhou espaço no Aeroporto de Salvador nesta terça-feira (6), durante a etapa final de dois concursos culturais promovidos pelo CORREIO. As disputas escolheram os trancistas e maquiadores mais criativos da cidade, que agora terão a oportunidade de integrar a equipe de beleza do Afro Fashion Day 2026.



A programação começou pela manhã, com a competição entre os trancistas. Depois, durante a tarde, os maquiadores assumiram o espaço para apresentar suas propostas. Em frente ao júri, eles precisaram demonstrar criatividade, técnica e identidade nos trabalhos desenvolvidos para a etapa decisiva.

Concurso de trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026 1 de 26

Os concursos foram realizados a partir de uma seleção que começou com as inscrições dos profissionais interessados em participar. Na etapa inicial, os participantes enviaram fotos de trabalhos realizados. Os nomes que avançaram chegaram à disputa final, quando tiveram a oportunidade de mostrar, na prática, o trabalho desenvolvido.

Top 3

Entre os trancistas, seis profissionais chegaram à última etapa. Após a avaliação dos trabalhos, Naomí Santos foi escolhida como vencedora da disputa. Marcelo Cardoso ficou em segundo lugar e Julima Santos conquistou a terceira colocação. A comissão de jurados foi composta pela trancista Denise Melo, pelos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, além do maquiador Dino Neto,

"Estou muito feliz de participar de um evento como esse. O Afro Fashion Day não só celebra a nossa representatividade, como também abre espaço para nós, trancistas, mostrarmos a nossa arte", celebrou a primeira colocada.

Na segunda parte do dia, foi o momento da decisão entre os maquiadores. A disputa também contou com seis finalistas e exigiu dos profissionais domínio e criatividade diante dos jurados. O time de avaliadores foi formado pelos maquiadores Dino Neto e Roma Aragão, além dos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias.

Juliane Almeida ficou com o primeiro lugar, Jonathan Souza da Silva conquistou a segunda colocação, e Jaiane de Sousa completou o pódio.

"Meu Deus, eu não estou nem acreditando. É muita emoção. Estou extremamente feliz, sonhei com essa maquiagem. Ela apareceu pra mim em um sonho, e eu decidi reproduzir na modelo, o que me levou ao primeiro lugar. Estou muito grata", revelou Juliane.