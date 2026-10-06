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CORREIO escolhe trancistas e maquiadores que vão integrar equipe de beleza do Afro Fashion Day 2026

Concursos culturais definiram os seis profissionais que se destacaram nas disputas de trancista e maquiador mais criativos de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
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  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20:57

Afro Fashion Day 2026
Concurso cultural trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026 Crédito: Gabriela Cruz

O talento de profissionais da beleza ganhou espaço no Aeroporto de Salvador nesta terça-feira (6), durante a etapa final de dois concursos culturais promovidos pelo CORREIO. As disputas escolheram os trancistas e maquiadores mais criativos da cidade, que agora terão a oportunidade de integrar a equipe de beleza do Afro Fashion Day 2026.

A programação começou pela manhã, com a competição entre os trancistas. Depois, durante a tarde, os maquiadores assumiram o espaço para apresentar suas propostas. Em frente ao júri, eles precisaram demonstrar criatividade, técnica e identidade nos trabalhos desenvolvidos para a etapa decisiva.

Concurso de trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026

Vencedores do concurso cultural de trancistas por Gabriela Cruz
Dino Neto, Denise Melo, Roma Aragão, Fagner Bispo e Filipe Dias formaram o júri do concurso de trancistas por Walter Guedes
Julima Almeida, terceiro lugar, com a modelo Bruna Jesus por Gabriela Cruz
Marcelo Cardoso, segundo lugar, com a modelo Lara Ferreira por Gabriela Cruz
Concurso cultural trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Jamile Santos com a modelo Lavínia Borges por Gabriela Cruz
Andrea Neri com a modelo Geisiane Cruz Santos por Gabriela Cruz
Emily Silva por Gabriela Cruz
Naomí Santos, vencedora entre os trancistas por Gabriela Cruz
Concurso cultural trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Concurso cultural trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Concurso cultural trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Jaiane de Sousa, terceiro lugar, maquia a modelo Lara Ferreira por Gabriela Cruz
Concurso cultural trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Ísis Gabrielle com a modelo Vera Indira por Gabriela Cruz
Jonathan Souza, segundo lugar, com a modelo Bruna Jesus por Gabriela Cruz
Miguel dos Santos com a modelo Geisiane Cruz Santos por Gabriela Cruz
Juliane Almeida, vencedora, com a modelo Lavínia Borges por Gabriela Cruz
Andrea Luiza com a modelo  por Gabriela Cruz
Concurso cultural trancistas e maquiadores Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Concurso cultural trancistas Afro Fashion Day 2026 por Gabriela Cruz
Vencedores do concurso cultural de trancistas por Gabriela Cruz
Vencedora do concurso cultural de maquiadores por Gabriela Cruz
Vencedores do concurso cultural de maquiadores por Gabriela Cruz
Vencedores do concurso cultural de maquiadores por Gabriela Cruz
Vencedores do concurso cultural de maquiadores com Roma Aragão e Dino Neto por Gabriela Cruz
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Vencedores do concurso cultural de trancistas por Gabriela Cruz

Os concursos foram realizados a partir de uma seleção que começou com as inscrições dos profissionais interessados em participar. Na etapa inicial, os participantes enviaram fotos de trabalhos realizados. Os nomes que avançaram chegaram à disputa final, quando tiveram a oportunidade de mostrar, na prática, o trabalho desenvolvido.

Top 3

Entre os trancistas, seis profissionais chegaram à última etapa. Após a avaliação dos trabalhos, Naomí Santos foi escolhida como vencedora da disputa. Marcelo Cardoso ficou em segundo lugar e Julima Santos conquistou a terceira colocação. A comissão de jurados foi composta pela trancista Denise Melo, pelos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, além do maquiador Dino Neto,

"Estou muito feliz de participar de um evento como esse. O Afro Fashion Day não só celebra a nossa representatividade, como também abre espaço para nós, trancistas, mostrarmos a nossa arte", celebrou a primeira colocada.

Na segunda parte do dia, foi o momento da decisão entre os maquiadores. A disputa também contou com seis finalistas e exigiu dos profissionais domínio e criatividade diante dos jurados. O time de avaliadores foi formado pelos maquiadores Dino Neto e Roma Aragão, além dos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias.

Juliane Almeida ficou com o primeiro lugar, Jonathan Souza da Silva conquistou a segunda colocação, e Jaiane de Sousa completou o pódio.

"Meu Deus, eu não estou nem acreditando. É muita emoção. Estou extremamente feliz, sonhei com essa maquiagem. Ela apareceu pra mim em um sonho, e eu decidi reproduzir na modelo, o que me levou ao primeiro lugar. Estou muito grata", revelou Juliane.

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, com apoio institucional do Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.

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