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Afro Fashion Day 2026 terá nova seletiva de modelos em Salvador; veja data

CORREIO reúne modelos profissionais de diferentes agências no dia 8 de outubro, no Shopping Barra, para definir nomes do casting do desfile

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
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  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:40

Seletiva de modelos agenciados Afro Fashion Day 2024
Seletiva de modelos agenciados Afro Fashion Day 2024 Crédito: Florian Boccia

Seguindo com as etapas de seleção dos modelos que vão compor o casting do Afro Fashion Day 2026, a próxima parada do CORREIO será no Shopping Barra, em Salvador, para uma seletiva com profissionais agenciados. O momento acontecerá no dia 8 de outubro, das 13h às 17h, no piso L4 Norte, reunindo algumas das principais agências da capital baiana.

Assim como na audição aberta ao público, realizada no Aeroporto de Salvador, no último dia 19, os candidatos também vão passar pela análise da comissão de jurados. Em sua 12ª edição, o Afro Fashion Day, promovido pelo CORREIO, já revelou talentos que seguem brilhando dentro e fora do Brasil.

Veja imagens do desfile do Afro Fashion Day 2025

Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
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Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
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Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
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Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
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Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
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Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO

Em 2026, o tema do desfile será "Rainhas e Reis", propondo uma homenagem à força, beleza e ancestralidade dos povos africanos para além dos estereótipos ocidentais. O desfile está marcado para o dia 14 de novembro, no Pelourinho.

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com apoio institucional do Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.

Tags:

Moda Seletiva Afro Fashion day 2025

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