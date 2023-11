Desfile gratuito, Afro Fashion Day acontece neste sábado (25) no Pelourinho

Um dos mais representativos eventos de moda do Brasil, considerado a maior passarela preta do país, o Afro Fashion Day (AFD) chega à sua nona edição no próximo 25 novembro, no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador, com uma programação que inclui a Feira da Sé AfroBiz, interações com o público e o tão esperado desfile, que este ano contará com as presenças especiais em sua passarela, como a do coreógrafo Zebrinha e a cantora Majur.



Criado para celebrar o mês da Consciência Negra, o Afro Fashion Day busca dar visibilidade para o profissionalismo dos modelos pretos, a cultura afro-brasileira e a criatividade das marcas locais. A entrada é gratuita, com programação acontecendo das 10h às 20h, com desfile previsto para 16h. Quem quiser marcar presença no evento deve ficar atento porque o espaço está sujeito a lotação.