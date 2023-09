Documentário conta a história dos blocos afros de Salvador

Crédito: Marina Silva/CORREIO

Durante o lançamento do Novembro Negro foi feita a exibição especial da série “Afros e Afoxés: A Revolução do Tambor”. A série foi lançada na última sexta-feira (25), com a presença de representantes do Ilê Aiyê, Muzenza, Cortejo Afro, Didá, Malê Debalê, Olodum e do afoxé Filhos de Gandhy. Já o Novembro Negro é uma programação especial com shows, palestras, desfiles e outras ações em homenagem ao mês da Consciência Negra. A agenda completa foi apresentada nesta quinta-feira (31) e pode ser conferida abaixo.

Os episódios retratam a história, os bastidores e a contribuição de cada entidade para a resistência da herança ancestral no Carnaval. O samba reggae é um dos destaques da obra. A diretora da Banda Didá, Débora Souza, sentou na primeira fileira, assistiu a todo o episódio e ficou emocionada.

“Ver os blocos afros, a Didá, nosso trabalho reconhecido é muito gratificante. Reviver a nossa história de quase 30 anos e, em seguida, o Oldum e a memória de Neguinho foi muito emocionante. E em relação a programação divulgada [Novembro Negro] é muito importante para nós negros essa visibilidade. É um dia muito marcante”, contou.

Já o coordenador do Departamento de Dança do Malê Debalê, Agnaldo Fonseca, que aparece no filme, destacou a importância da dança na resistência e na identidade da população preta e parda.

“Todas as nossas formas de revolução negra brasileira aconteceram através da corporalidade. Os movimentos quilombolas vem para essa fuga da capoeira, de se reinventar, o samba de roda e o maculelê são formas de insurgência. A corporalidade negra com essa sinergia com o tambor e o atabaque é o que promoveu as nossas revoluções”, disse.

Para quem não pode assistir à estreia ou deseja rever a produção, a série vai ficar disponível na TV no canal Trace Brasil e no YouTube do Salvador Capital Afro.

Confira a agenda completa do Novembro Negro:

• Rolê Afro – Uma construção de roteiros para os visitantes conhecerem a cidade de forma decolonial, ou seja, sob uma perspectiva negra;

• Liberatum (de 03 a 05) – É um festival internacional humanitário que já aconteceu no México, nas Filipinas e na Índia. Anunciaram a participação da modelo Naomi Campbell e de outras personalidades negras de destaque;

• Reabertura do Muncab (dia 06) – O Museu Nacional de Cultura Afro Brasileira com a exposição Um Defeito de Cor, conhecida no Brasil todo, com mais de 400 obras contando a história do povo negro;

• Seminário Nacional do Samba (dia 07) – Será a primeira edição do evento para tratar da importância do samba na cultura de Salvador e do Brasil;

• Candyall e Tal (10 e 11) – É um projeto com show, arte e cultura no Candeal;

• Afropunk (18 e 19) – Considerado o maior festival de cultura negra do mundo, teve a última edição em Nova York, na semana passada. Em Salvador, vai homenagear a cantora Acione, a Marrom;

• Caminhada da Liberdade (dia 20) – O evento é organizado pelo Fórum das Entidades Negras e é realizado há quase 20 anos;

• Festival Afrofuturismo (20 e 21) – Evento de inovação, diversidade e tecnologia promovido pelo Vale do Dendê;

• Festival de Cinema Fianb (de 21 a 25) – Será o primeiro Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil, organizado pela Associação Nacional de Produtores Audiovisual Negros, e focado em cinema negro;

• Festival Salvador Capital Afro (de 22 a 24) – Fala de empreendedorismo, negócios e música. Será realizado no Centro Histórico, com a participação de artistas nigerianos;

• Expo Carnaval Brazil (de 24 a 26) – Uma exposição focada em cultura negra;

• Afro Fashion Day (dia 25) – Evento de moda realizado pelo CORREIO que reúne marcas baianas e modelos negros para celebrar a cultura afro;

• Dia Nacional da Baiana de Acarajé (25) – Será feita uma homenagem às baianas de acarajé;

• Desfile Mundo Negro (25) – Será um dia de Carnaval dos blocos afros. Parte dos grupos vai descer do Pelourinho e outra parte do Campo Grande, e vão fazer um grande encontro na Praça Castro Alves;

• Caminhada do Samba (dia 26) – A tradicional caminhada que acontece há muitos anos e que agora entra para o calendário fixo das celebrações pelo mês da Consciência Negra;