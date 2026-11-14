Entre veteranos e novidades, Afro Fashion Day 2026 faz sonhos ganharem a passarela

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Lucas Pereira
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 19:41
A 12ª edição do Afro Fashion Day, que acontece nesse sábado (14), no Pelourinho, traz mais que a realeza do tema "Rainhas e Reis", é a representatividade de sonhos.
Divido em três blocos, o desfile terá como destaque três cores base: Vermelho, Azul e Amarelo. É nesse último que o modelo Leon Lisboa fará sua estreia nessa passarela. Morador de Castelo Branco, o rapaz de 24 anos, que vai desfilar com um figurino assinado por Silverino Oju, falou sobre a importância do evento:
"Eu sempre desejei participar, sempre almejei, mas acabava perdendo o prazo, não me inscrevendo. Neste ano fiz a seletiva e estou aqui, ocupando este espaço. Me sinto muito emocionado, é uma edição que me coloca, uma bicha, preta, periférica, nesse lugar de realeza", disse.
Além de Leon evento contará com 70 modelos na passarela, reunindo participantes escolhidos em seletivas e profissionais de agências, como Periferia do Futuro, One Models, 40 Graus, LV Models, DS Models, Home Model, BI Produções e Jovens Periféricos
O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.