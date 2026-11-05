MODA

Falta pouco! Conheça as marcas confirmadas no Afro Fashion Day 2026

Desfile celebra a moda negra e vai acontecer no dia 14 de novembro, na Praça Terreiro de Jesus, em Salvador



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 19:52

Afro Fashion Day 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Está chegando a hora de o Afro Fashion Day 2026 tomar conta do Pelourinho, em Salvador. O evento promete movimentar a Praça Terreiro de Jesus no dia 14 de novembro, em um desfile que celebra os reinados africanos para além dos estereótipos eurocêntricos.

Em sua 12ª edição, o desfile reunirá mais de 30 marcas baianas de vestuário e acessórios, que representam a Bahia no cenário de moda autoral nacional e internacional. Conheça as marcas:

Veja imagens do desfile do Afro Fashion Day 2025 1 de 68

ATELIÊ AURORA

Desenvolvida por mulheres baianas, a Aurora é uma marca criada pela diretora criativa Amanda Raielly, que trabalha com crochê. O propósito da Aurora é alinhar tradição e inovações da técnica para criar sua própria poética, prezando pela valorização do trabalho de fazedoras e criadoras de moda.

Perfil no Instagram: @use.atelieaurora

NÓS MACRAMÊ

A Nós Macramê foi criada por Cássio Caiazzo e Erick Simões durante o período da pandemia da Covid-19. As peças, desenvolvidas de maneira artesanal, variam de roupas até acessórios e itens decorativos.

Perfil no Instagram: @nos.macrame.design

WhatsApp: (71) 98101-1300

KATUKA AFRICANIDADES

Há 18 anos, a Katuka Africanidades vem provocando os soteropolitanos a sair de um lugar de estagnação e conectar-se à negritude através da literatura, das artes e da moda. Um dos sócios da marca é Renato Carneiro, responsável pelos processos criativos e de execução das peças de moda. A marca participa do Afro Fashion Day desde 2014.

Perfil no Instagram: @katukaafricanidades

WhatsApp: (71) 99726-1966

CRIOLLO

Fundada por Jackson Machado, a Criollo é uma marca de roupas em crochê. As peças tem como principais características as texturas leves, recortes ousados e o afeto do feito à mão.

Perfil no Instagram: @criolloreserva2

ATELIÊ CASALINDA

Marca baiana criada pela estilista Kívia Souza. Com peças leves e atemporais, integra o time do Afro Fashion Day desde 2016.

Perfil no Instagram: @ateliecasalinda

WhatsApp: (71) 98219-6043

ABANTO

A Abanto é uma marca de moda autoral que nasce do propósito de gerar impacto social no Nordeste, valorizando a identidade afro-brasileira. Com uma produção guiada pelos princípios do slow fashion, a marca aposta em peças que contam histórias, além de unir estética e consciência.

Perfil no Instagram: @abanto.oficial

WhatsApp: (71) 99312-4472

INCID

Criada há 21 anos por Cid Brito, que atua como designer e gestor, a marca participa do Afro Fashion Day desde a segunda edição e tem como proposta apresentar uma moda moderna, que começou voltada ao público masculino e, ao longo do tempo, passou a vestir também o público feminino e agênero, além de assinar figurinos para artistas da música, dança e teatro.

Perfil no Instagram: @incidbrasil

WhatsApp: (71) 99253-4314

SOUDAM

Fundada em 2008 pelo estilista Ismael Soudam, que atua como CEO e diretor criativo, a Soudam participa do Afro Fashion Day desde a primeira edição e traz uma proposta de moda com personalidade, transitando entre o estilo resort e o conceitual.

Perfil no Instagram: @ismaelsoudam

WhatsApp: (71) 9 9160-9294

KRIAÇÃ1

Fundada em 2020, por Amanda Leite, que atua como proprietária e produtora, a Kiassaum participa do Afro Fashion Day desde 2022. Com um catálogo diverso, que inclui roupas e calçados, a marca tem como proposta mover pessoas por meio de experimentações artísticas com uma perspectiva afroreferenciada, devolvendo à comunidade, por meio da arte e da moda, histórias que a história não conta.

Perfil no Instagram: @kriassaum

SILVERINO OJÚ

A marca Silverino Ojú, comandada pelo diretor criativo e estilista autoral Silverino Araújo, une arte e moda com um olhar afrocentrado. Com formação em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Silverino imprime em suas criações a identidade e a força da representatividade, criando peças voltadas para homens, mulheres cis e pessoas LGBTQ+ a partir dos 20 anos. Como marca, também reflete a vivência de seu criador, um homem gay e PCD, e propõe uma moda inclusiva e expressiva. Presente no Afro Fashion Day desde 2018.

Perfil no Instagram: @silverino_oju

LU SAMARATO

Fundada por Lu Samarato, em 2017, é uma marca autoral presente no Afro Fashion Day desde 2017, com foco no público masculino e em peças sob medida. Inspirada na ancestralidade como experiência do presente, valoriza a diversidade e liberdade.

Perfil no Instagram: @lusamarato

NEGRIF

A Negrif, fundada há 25 anos, por Madalena Silva, esteve em todas as edições do Afro Fashion Day. A marca busca resgatar e valorizar a ancestralidade africana, criando peças que vestem corpos negros reais, com modelagens adequadas e estampas exclusivas, unindo tradição e contemporaneidade.

Perfil no Instagram: @madanegrif

WhatsApp: (71) 98876-4768

LOURRANI BAAS

A Lourrani Baas é uma marca baiana que aposta no design circular e celebra a liberdade de corpos com curvas. Seu propósito vai além da moda: promove autoestima e luta contra a gordofobia, unindo estilo e representatividade em cada peça.

Perfil no Instagram: @lourranibaas

WhatsApp: (71) 99308-0323

REY VILAS BOAS

É uma marca de moda autoral sustentável que transforma resíduos em peças únicas, unindo criatividade, responsabilidade ambiental e estilo em cada criação.

Perfil no Instagram: @rey.vilasboas

WhatsApp: (71) 99295-8820

REGINA NAVARRO BELLAOYÁ

Fundada há 10 anos, por Regina Navarro e Luis Felipe Navarro, participa do Afro Fashion Day há sete anos. A marca enaltece a cultura afro-baiana por meio da moda, objetos de decoração e arte, sempre com muito axé.

Perfil no Instagram: @reginanavarrobellaoya

WhatsApp: (71) 99164-4196

MARIO FARIAS

Mario Farias é uma marca de roupas femininas e masculinas que traduz a criatividade e sensibilidade do designer homônimo em peças únicas. Suas criações exploram combinações de cores, texturas e formas, muitas vezes inspiradas em histórias e vivências pessoais de Mario Farias, resultando em uma moda autêntica, expressiva e cheia de significado.

Perfil no Instagram: @mariofariasmf

N BLACK

Criada por Najara Black, a marca vai além da moda: tem como propósito vestir corpos e mentes, fortalecendo a autoestima, o pertencimento e o empoderamento. Suas criações celebram a diversidade, a inclusão, os valores culturais e a representatividade étnico-racial, com base no afroempreendedorismo e na valorização das identidades negras.

Perfil no Instagram: @nblack_21

WhatsApp: (71) 98753-0042

ALEX MILANNY

Ateliê especializado em roupas e adereços afro-religiosos, com criações que expressam fé, ancestralidade e identidade. Produz figurinos e adereços de Axé sob medida e por encomenda, unindo tradição, arte e respeito aos símbolos das religiões de matriz africana.

WhatsApp: (71) 99312-4472

BALBINA

Idealizadas pelo diretor criativo Moab Barros, a marca de roupas femininas busca traduzir toda baianidade do dendê em suas criações.

Perfil no Instagram: @sejabalbina

WhatsApp: (75) 99929-6747

MENINOS REI

Conhecida por suas peças com estampas africanas, a Meninos Rei é uma marca baiana, de Salvador, fundada pelos irmãos Céu Rocha e Júnior Rocha. O que começou com uma pequena produção, atendendo à pedido de amigos, foi se expandindo e alcançou notoriedade no mercado da moda e consumidores.

Perfil no Instagram: @meninosrei

MOAB

Idealizada pelo diretor criativo Moab Barros, a Moab nasceu como uma marca de acessórios em couro e pedras naturais. Quatro anos depois, expandiu sua essência para o universo das roupas, mantendo o propósito de unir estilo e conforto em criações inspiradas na atmosfera vibrante e única da Bahia.

Perfil no Instagram: @moab___

WhatsApp: (71) 99929-6747

MÔNICA ANJOS

Conhecida por criações com tecidos exuberantes, silhuetas com movimento e peças que exaltam a cultura soteropolitana, a marca, criada pela estilista Mônica Anjos, é pautada na valorização da ancestralidade e, desde 2014, marca presença no Afro Fashion Day 2025.

Perfil no Instagram: @marcamonicaanjos

WhatsApp: (11) 95925-8860

TÁBOMPRAVOCÊ

Marca de acessórios criada por Mario Farias. Cada criação carrega uma história e um gesto de resistência estética e cultural, unindo espiritualidade, design e empoderamento.

Perfil no Instagram: @tabompravoce

WhatsApp: (71) 99990-1075

ATELIÊ JORGE ANDRADE E NETO MONTEIRO

Responsável por criar roupas femininas e masculinas que se destacam pela variedade de texturas e tecidos, resultando em criações autênticas que valorizam o estilo, o conforto e a originalidade em cada produção.

Perfil no Instagram: @designerjorgeandrade

GUILHERME ALMEIDA

Criada por Guilherme Almeida, é uma marca de roupas femininas e masculinas que segue o conceito slow fashion, com peças handmade produzidas de forma consciente e autoral. Suas criações valorizam o feito à mão, o tempo do processo e a autenticidade de quem veste. Em 2023, ficou na terceira colocação do concurso cultural de moda promovido pelo CORREIO.

Perfil no Instagram: @guilhermealmeida___

DECO SODRÉ

Criada em 2016 por Deco Sodré, a marca nasceu como um projeto de acessórios e bolsas vendidos na faculdade e, hoje, se consolida como uma proposta de moda autoral com design urbano pensado para o clima tropical. Em 2023, passou a integrar o time de marcas do Afro Fashion Day após ficar em segundo lugar do concurso cultural de moda promovido pelo CORREIO.

Perfil no Instagram: @decosodre

WhatsApp: (73) 99151-3294

AXÓMI

Fundada em 2025 por Jonas Bueno, diretor criativo, estilista e fundador do Coletivo Focus Arte Social Sustentável, a Axómi nasceu como um desdobramento natural do trabalho artístico e social da Focus, unindo moda, arte e sustentabilidade em uma proposta potente de ressignificação e resistência.

Suas criações transformam tecidos descartados e fardamentos militares/corporativos em peças de streetwear oversized, produzidas com a técnica de patchwork, cada uma carregando identidade, memória e manifesto. Voltada para jovens e adultos, entre 18 e 40 anos, especialmente pessoas negras e periféricas, a marca integra a Hub Focus Collab, loja colaborativa no Pelourinho, em Salvador.

Perfil no Instagram: @axomi.oficial

WhatsApp: (71) 99351-0397

JEAN NOGUEIRA

Jean Nogueira é uma marca criada em 2016 pelo próprio estilista Jean Nogueira. Com um trabalho autoral e cheio de identidade, a marca cria roupas e acessórios conceituais que, por meio de modelagens, estampas e referências históricas, expressam movimento, leveza e valorizam a autoestima de quem veste. Voltada para artistas, blocos afros, modelos de concursos de beleza negra e para a população negra em geral, a marca atua a partir do ateliê de produção, sem loja física.

Perfil no Instagram: @jeannogueirasilva

WhatsApp: (71) 99351-5961

UANGA

Fundada em 2024, por Luan Pinheiro e Vinícius Gabriel, a marca une moda, ancestralidade e futurismo, criando peças autorais de streetwear que traduzem histórias afro-diaspóricas e dialogam com a cultura urbana e a cena global. Voltada para um público jovem, diverso e culturalmente engajado, a UANGA atua por meio de vendas on-line e colaborações em eventos e projetos especiais.

Perfil no Instagram: @uanga__

UKA

A Uka foi fundada em 2019, por Najara Argollo. Embora tenha ganhado destaque apenas no final de 2022, a marca já se consolidou criando acessórios que carregam ancestralidade, afeto e identidade, pensados para valorizar a história e a beleza de quem usa, conectando moda e cultura de forma autêntica.

Voltada para homens e mulheres que buscam peças com significado, personalidade e estilo, a Uka atua on-line e integra o time de empreendedores da loja Cria da Bahia. Pela primeira vez convidada diretamente para o Afro Fashion Day, a marca celebra sua ancestralidade e reafirma a força e protagonismo da cultura negra na moda, fortalecendo talentos e representatividade.

Perfil no Instagram: @useuka

JANAÍNA RODRIGUES

Janaína Rodrigues é uma marca criada há oito anos por Janaína Rodrigues da Silva, que participou de edições anteriores do Afro Fashion Day em parceria com marcas de roupas. Nesta edição, a marca participa pela primeira vez de forma independente, dedicando-se a criar acessórios atemporais e autorais, com o objetivo de levar beleza e autoestima para mulheres.

Perfil no Instagram: @jnarodrigues

CHRISTIAN JONATHAS

Fundada há três anos por Christian Silva, a marca Christian Jonathas tem como proposta vestir corpos em sua pluralidade e ressignificar materiais não convencionais. Sem loja física, a marca aposta na valorização da diversidade e da criatividade na moda. Para o estilista, o Afro Fashion Day é uma oportunidade de reunir talentos da moda baiana e mostrar ao mundo a potência da Bahia.

Perfil no Instagram: @chrisjonathas

ETHNIC REVIVAL

Criada em 2018, em Salvador, pelo estilista francês Marc Bell, a Ethnic Revival aposta na moda autoral como expressão de identidade, diversidade cultural e liberdade. A marca desenvolve peças exclusivas inspiradas em tecidos étnicos e referências de diferentes culturas, com propostas inclusivas e adaptáveis. Participante do Afro Fashion Day desde 2018, retorna à passarela em 2026, reforçando sua conexão com a valorização da cultura e da estética negra.

Perfil no Instagram: @ethnic_revival

YAME

Oficializada em agosto de 2024, a Yame tem como propósito trazer à tona a essência da baianidade, celebrando a ancestralidade afro-brasileira em cada criação. Além de uma marca de roupas, a marca também se reconhece como um movimento que honra as raízes da Bahia e promove a riqueza cultural do estado e da afrodescendência.

Perfil no Instagram: @grife_yame

ED CARLOS

Desenvolvida há três anos pelo estilista e artesão Ed Carlos, a marca desenvolve peças artesanais sob medida, confeccionadas com palha natural do licurizeiro, voltadas ao público feminino adulto. Com vendas e atendimento exclusivamente on-line, a marca reconhece o Afro Fashion Day como um movimento de transformação e valorização da beleza e cultura negra na moda.

Perfil no Instagram: @ed_cdesign

JOÃO DAMAPEJÚ

Fundada pelo estilista baiano João Damapejú, a marca aposta em criações autorais, algumas delas com estética afrofuturista, que conectam moda e identidade.

Perfil no Instagram: @damapeju

ADRIANA MEIRA

Filha da cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia, Adriana Meira é estilista-artista e desenvolve peças sob encomenda de algodão e linho, com aplicações de couro, neoprene e suede que ilustram trajetórias de vida. Seu trabalho já conquistou clientes como cantora Preta Gil, Dadá Coelho e a atriz Leticia Colin.

Perfil no Instagram: @adrianameiraatelie

FILIPE DIAS

Baiano, de Salvador, Filipe Dias é designer de moda e atua como estilista, stylist e produtor. Sua carreira começou em 2017 e, em 2019, suas criações marcaram presença no Afro Fashion Day pela primeira vez.

Perfil no Instagram: @fffffilipe__

SERVIÇO

Afro Fashion Day 2026

Quando: 14 de novembro de 2026

Horário: 19h às 21h (programação sujeita a alterações)

Onde: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador/BA

Entrada: gratuita