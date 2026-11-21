EMPREENDEDORISMO

Feira da Sé reúne marcas e movimenta economia criativa no Afro Fashion Day 2026

Espaço contou com barracas de empreendedores locais, produtos artesanais e oficinas gratuitas durante a programação do desfile, em Salvador



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:04

Feira da Sé - Afro Fashion Day 2026 Crédito: Walter Guedes

A Feira da Sé integrou a programação da 12ª edição do Afro Fashion Day, no Centro Histórico de Salvador. As barracas abriram às 11h, oito horas antes do desfile. Ao longo do dia, baianos e turistas puderam conhecer marcas locais e comprar produtos que iam de roupas e brincos a tortas e sabonetes artesanais. Criada em 2018 e promovida pelo Instituto ACM, a feira incentiva a ocupação dos espaços públicos e movimenta a economia criativa da Bahia.

Participaram desta edição AFRICANIDADE AFROMEJI, Armaria, Associação de Mulheres Empreendedoras, Atelier Ana Fonseca, Aya Joalheria, Baioca, Bazar Beneficente Juntos Pelo Bem, Binha Artesanatos, Blackpim, Brechó Miga Loka Desapega, CafecomOxe, Candaces Moda Afro, Ceuartes, D3powweblack, Doçura da Memy, Emana Bahia, Fios de África, Janaina Rodrigues, JL Criartes Saboaria Artesanal, Larô - Arte Criativa, Licor da Lulu, Malikafrica, Mimos da Pri, Nanda Acessórios Personalizados, Negra Artesanato, Negra Eli Amigurumi, Negra Lu, Nice Costa, Olívia Bolos Decorados, Pérola Negra, Preta d’Arte, Rey Vilas Boas, Tropicalize, Virley Santos e Vistosa.

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Público colocou a mão na massa

Quem passou pela feira também pôde participar de oficinas gratuitas de pintura, croquis e costura. Segundo Cláudia Vaz, diretora-executiva do Instituto ACM, a parceria com o Afro Fashion Day amplia a visibilidade das marcas e gera renda para os expositores.

“Além disso, é criado um ambiente de troca de experiência com designers e outros empreendedores, fortalecendo o potencial criativo, promovendo o contato direto com o público consumidor”, destacou Cláudia.

Feira acontece o ano inteiro

A Feira da Sé realiza, em média, 12 edições por ano em Salvador, com participação em eventos públicos e corporativos. Quem quiser expor pode entrar em contato com o Instituto ACM pelo telefone (71) 3203-1939 ou pelo Instagram @feiradase.

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