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Estúdio Correio
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 02:17
O Afro Fashion Day 2026 reuniu quatro mil pessoas na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador, no sábado (14). Com o tema “Rainhas e Reis”, a 12ª edição do desfile, realizado pelo jornal CORREIO, celebrou a realeza negra e a ancestralidade com criações de 41 marcas de moda autoral apresentadas por 70 modelos. Confira as fotos do evento.
Desfile - Afro Fashion Day 2026
Bastidores- Afro Fashion Day 2026
Beleza - Afro Fashion Day 2026
Atrações - Afro Fashion Day 2026
Momentos - Afro Fashion Day
SANGUE REAL - Look a look Afro Fashion Day 2026
COROAS DA BAHIA - Look a look Afro Fashion Day 2026
O FUTURO É NOSSO REINO - Look a look Afro Fashion Day 2026
O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.