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Meninos Rei leva a moda baiana à passarela de festival na China

Marca dos irmãos Júnior e Céu Rocha apresentará oito looks no Macau Fashion Festival 2026, com criações inspiradas na ancestralidade e na cultura afro-brasileira, no dia 21 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
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  • Estúdio Correio

  • Marília Gabriela Cruz

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:40

Meninos Rei
Céu e Júnior Rocha, da Meninos Rei: desfile em Macau  Crédito: Lucas Assis

A marca baiana Meninos Rei, assinada pelos irmãos Júnior e Céu Rocha, apresentará oito looks no Macau Fashion Festival 2026, na China, no próximo dia 21 de outubro. As criações levam à passarela referências à ancestralidade e à cultura afro-brasileira, com cores e estampas que caracterizam o trabalho da dupla.

A participação amplia a trajetória internacional da marca, que já apresentou suas criações em Milão, na Itália, e integra o circuito da São Paulo Fashion Week (SPFW). Em Macau, os estilistas darão continuidade a uma proposta criativa que aproxima moda, memória e pertencimento.

Meninos Rei

Meninos Rei é uma marca baiana por Diogo Andrade
Júnior Rocha e Céu Rocha, fundadores da Meninos Rei por Divulgação
Meninos Rei por divulgação
CMeninos Rei desfila por Lucas Assis
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Meninos Rei é uma marca baiana por Diogo Andrade

“Estamos felizes e honrados com tudo o que vem acontecendo na trajetória da Meninos Rei. Cada convite e cada oportunidade de apresentar nosso trabalho em outros lugares do mundo reforçam a importância de levarmos conosco a nossa história, a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Levar a Bahia para onde vamos é também a nossa responsabilidade. É nessa moda, com identidade e representatividade, que acreditamos”, afirmam os irmãos.

Os looks serão complementados por acessórios assinados por Michelle Santos, da Valentina Acessórios, e Vanessa Elia, da Galpão 15 Artes e Design. A colaboração reúne diferentes expressões da produção criativa de Salvador na apresentação internacional.

Afro Fashion Day

A Meninos Rei também integra o time de marcas do Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo jornal CORREIO. A 12ª edição acontece no dia 14 de novembro, no Pelourinho, em Salvador, com o tema “Rainhas e Reis”.

Em dezembro, a Meninos Rei completa 11 anos de trajetória. Fundada em Salvador, a marca tem na valorização da cultura afro-brasileira uma das bases de seu trabalho e chega ao festival em um momento de expansão de sua presença fora do país.

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